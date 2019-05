Scuola | in rete oltre 170mila firme per la prof sospesa

Crolla la parete di una Scuola elementare - feriti i bambini e una maestra incinta : “Sono sconcertato” : “Sono sconcertato da ciò che é avvenuto in tarda mattinata odierna in una scuola sul corso Umberto I a Sant’Anastasia, dove il crollo di una parete divisoria ha colpito delle persone e alcune di queste sono rimaste contuse. Sono stato contatto da alcuni genitori che in preda al panico – ha affermato Gianfranco di Sarno m5s – mi hanno raccontato l’accaduto. Per fortuna nessun ferito grave. Mi é stato riferito che la ...

Crolla parete in Scuola a Napoli : feriti 2 bimbi e maestra incinta : L'episodio in un istituto sul corso Umberto I. La donna è un'insegnante di sostegno, al quarto mese di gravidanza. A restare contusi dal crollo anche due bimbi. Una parete è Crollata in un’aula di una scuola a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Due bambini e una maestra di sostegno incinta sono rimasti leggermente feriti. Le persone coinvolte sono state medicate sul posto. L’insegnante colpita alla testa e alla spalla. A Crollare è stata ...

