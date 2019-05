Scoperto il gene che rigetta il trapianto

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Jacopo Granzotto Si chiama «Lims1» e permetterà di migliorare la scelta dei donatori d'organi È stato individuato unchiamato LIMS1 che provoca il rigetto nei trapianti di organo. Se ilin questione è diverso tra donatore e ricevente si hanno grosse probabilità che l'operazione fallisca. Ciò significa che in futuro la scelta dei donatori migliorerà a tutto vantaggio della riuscita dell'operazione. La notizia, apparsa sulla rivista scientifica New England Journal of Medicine, è frutto di una ricerca condotta dall'Università di Torino e dalla Columbus University di New York. Qualche cifra. Ogni anno nel mondo più di 130mila persone ricevono un. In Italia nel 2018 sono stati 3718, più del 10 per cento dei quali effettuati presso l'Ospedale Universitario Città della Salute e della Scienza di Torino. La loro efficacia è indubbia: per chi riceve unla ...

