Nozze false per carta soggiorno,denunce

Nove persone, sei stranieri e 3 italiani, sono state denunciate dalla polizia di Viterbo per aver organizzato "matrimoni di comodo" tra cittadini europei e extracomunitari. Sequestrati documenti. I matrimoni erano un espediente per ottenere unadidella durata di 5 anni. Le indagini su alcune richieste dihanno evidenziato il ruolo di 2 pachistani nell'organizzare le. Salvini ha commentato:"E'l'ennesima dimostrazione che una immigrazione disordinata e senza controllo è un business per troppi".(Di sabato 18 maggio 2019)