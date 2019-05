ilpost

(Di sabato 18 maggio 2019) Due giornali tedeschi hanno ottenuto la registrazione di una conversazione imbarazzante su appalti e altri favori tra l'attuale vicecancelliere dell'estrema destra e una donna russa

LaStampa : Terremoto nel governo austriaco: Strache verso le dimissioni dopo il video sui legami con i russi… - ShadowEdo : RT @ilpost: Il governo austriaco è in bilico per un video - roberto01012023 : RT @ilpost: Il governo austriaco è in bilico per un video -