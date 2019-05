Taekwondo | Mondiali 2019 | Simone Alessio GIGANTE! 19 anni di talento | è in finale per il

Taekwondo - Mondiali 2019 : Simone Alessio inarrestabile! L’azzurro vola in semifinale ed è medaglia nei -74 kg! : Simone Alessio monumentale nel pomeriggio della terza giornata dei Mondiali 2019 di Taekwondo, in corso di svolgimento a Manchester (Gran Bretagna). Dopo aver superato nel secondo turno il cinese di Taipei Cheng-hao Chang, il 19enne azzuro ha compiuto una vera e propria impresa negli ottavi di finale eliminando il croato Toni Kanaev, n.1 del ranking mondiale e campione europeo in carica, con il punteggio di 29-8. Nella sfida decisiva per ...

LIVE Taekwondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 maggio - SIMONE ALESSIO IN SEMIFINALE - medaglia al sicuro per l’azzurro! Eliminata Martina Corelli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Oggi vivremo molti altri incontri emozionanti sui tatami di Manchester, con l’Italia che cercherà di trovare il primo acuto in una rassegna iridata fino ad ora avara di soddisfazioni azzurre. Le maggiori speranze saranno riposte su SIMONE ALESSIO nei -74 kg. Il 19enne toscano sta infatti vivendo un ottimo momento di forma, visto che in questa ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : Simone Alessio passa agli ottavi - battuto 8-7 Cheng-hao Chang : Arriva finalmente il primo vero acuto azzurro ai Mondiali 2019 di Taekwondo. Nella terza giornata di gare sui tatami di Manchester, Simone Alessio approda agli ottavi di finale nei -74 kg. Il 19enne toscano, vincitore in questa stagione del Cyprus Open e della President’s Cup Africa, non ha deluso le aspettative, ma ora si troverà di fronte un avversario molto ostico, visto che dovrà affrontare il croato Toni Kanaet, attuale numero uno del ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : Martina Corelli (-49 kg) sconfitta al secondo turno dalla tailandese Panipak Wongpattanakit : Si conclude ai sedicesimi di finale il cammino di Martina Corelli nei -49 kg ai Mondiali 2019 di Taekwondo, in corso di svolgimento questa settimana a Manchester (Gran Bretagna). L’azzurra classe 2000, all’esordio nella manifestazione iridata, si è trovata di fronte un’atleta di assoluto valore come la tailanedese Panipak Wongpattanakit, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 e argento mondiale nella passata edizione, ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : esordio vincente per Martina Corelli (-49 kg) contro la filippina Baby Jessica Canabal : Dopo la delusione di ieri con l’eliminazione di Vito Dell’Aquila (-54 kg) negli ottavi di finale, la squadra azzurra comincia con il piede giusto la terza giornata dei Mondiali 2019 di Taekwondo, in corso di svolgimento a Manchester (Gran Bretagna). Nei -49 kg la giovane italiana Martina Corelli (classe 2000), all’esordio in una rassegna iridata, ha vinto il primo incontro sulla filippina Baby Jessica Canabal con il punteggio ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di oggi (venerdì 17 maggio). Tutti gli italiani in gara : oggi (venerdì 17 maggio) si svolgerà a Manchester la terza giornata di gare dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Spazio alle fasi eliminatorie, fino alle semifinali, di tre categorie di peso: -49 kg e -57 kg femminili e -74 kg maschili. Due gli azzurri in gara oggi: Martina Corelli (-49 kg) e Simone Alessio (-74 kg) che proveranno a centrare il grande acuto. In serata si svolgeranno invece le finali delle tre categorie impegnate ieri, quindi verranno ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : i risultati della seconda giornata. Tre ori per la Corea del Sud : Si è conclusa a Manchester la seconda giornata di gare dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Oggi si sono assegnati i primi titoli di questa rassegna iridata, con lo svolgimento delle finali delle tre categorie impegnate ieri: -58 kg maschili, -46 kg e -73 kg femminili. Si è invece definito il quadro dei medagliati nei +73 kg femminili, -54 kg e -68 kg maschili, con lo svolgimento delle fasi eliminatorie fino alle semifinali. Andiamo quindi a scoprire ...

LIVE Taekwondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 16 maggio - Vito Dell’Aquila fuori agli ottavi! Eliminati anche Maglione e Giacomini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Oggi ci attendono tanti altri combattimenti sui tatami di Manchester e vivremo il momento più importante di questa rassegna iridata per l’Italia, visto che in gara nei -54 kg ci sarà Vito Dell’Aquila, l’atleta di punta della Nazionale azzurra. Il 18enne pugliese cercherà di confermarsi tra i migliori del mondo dopo la medaglia di bronzo ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : netta sconfitta al primo turno per Valentino Maglione (-68 kg) contro l’australiano Thomas Afonczenko : Si è aperta la seconda giornata di gara presso la Manchester Arena dove sono in corso i Mondiali 2019, appuntamento fondamentale per la stagione del Taekwondo internazionale. Il primo dei tre azzurri a scendere in pedana è stato Valentino Maglione nei -68 kg. Il giovanissimo atleta italiano (classe 2002), all’esordio in una rassegna iridata, non è stato particolarmente fortunato e ha affrontato nel primo turno l’australiano Thomas ...