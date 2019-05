Spunta lenzuolo contro Salvini in zona Marconi | ‘Qui non ti vogliamo’

romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Roma –anche a Roma, al quartiere, unMatteo. Dopo l’ondata di proteste che ha seguito il leader della Lega durante i suoi comizi lungo tutta l’Italia (solo due giorni fa a Campobasso le lenzuola di protesta erano piu’ di 200), anche da un balcone della capitale i cittadini si schieranoil vicepremier. “Non ti vogliamo (pija er P-180 pe’ leva’ questo”, si legge da un balcone all’ottavo piano. Il riferimento e’ ai viaggi dia bordo del Piaggio P-180 della Polizia, trasferte su cui la Corte dei Conti ha avviato un’indagine ‘esplorativa’ per capire se il ministro dell’Interno abbia sempre usato in maniera lecita i voli di stato. L'articoloin: ‘Qui non ti vogliamo’ proviene da RomaDailyNews.

