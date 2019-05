Presto andremo negli uffici pubblici e li troveremo quasi vuoti

agi

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il buco ammonterebbe a 253 mila, è tanto il numero di dipendenti statali che mancano all'appello, e questo parrebbe essere soltanto l'inizio. È questo il dato riportato durante il Forum Pa 2019, un dato che impone il chivalà su una situazione forse presa troppo sotto gamba. Perché lo sblocco del turnover da solo non basta e altri 400 mila dipendenti sarebbero già sulla porta, pronti alla pensione agevolati dalle uscite anticipate di Quota100. Come scrive Il Messaggero “Al netto delle uscite per i pensionamenti e i pre-pensionamenti, alla Regioni mancano 100 mila persone, il Servizio sanitario nazionale è sotto di 84 mila dipendenti, i ministeri avrebbero bisogno di altri 17 mila impiegati, ai Corpi di polizia servirebbe assumere almeno altri 13 mila agenti”. Un'emorragia che potrebbe risolversi solo con un intervento massiccio e mirato del governo, ma non l'agenda al momento non lo ...

