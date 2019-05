Kolarov | “a tutta Roma” su DAZN | “Le scritte sotto casa | De Rossi | Di Francesco e Monchi”

calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Le dichiarazioni diai microfoni di(ISCRIVITI ALLA PROVA DI UN MESE GRATUITO). Dalla sfida alla Juve, alla sua esperienza interista, fino a Barella e Pjanic. (SEGUI LE PARTITE IN DIRETTA SU). Sugli attacchi dei tifosi della Roma e le: “Da noi in Serbia si dice che non si può essere più cattolici del Papa, io sono qui da due anni e non posso convincere i romanisti che sono romanista, ma ogni volta che scendo in campo cerco di dare il massimo: a volte il mio massimo è sufficiente, altre volte meno, ma la cresta non l’abbasso davanti a nessuno, questo è poco ma sicuro”. Su Daniele De: “Daniele lo considero un fratello. La prima partita che ho giocato con la Roma era a Bergamo, con l’Atalanta. Succede che i capitani parlino prima di determinate partite, lui invece lo fa proprio sempre e quando ho sentito quel ...

