È morto l' attore Isaac Kappy | aveva solo 42 anni

Isaac Kappy - è morto suicida l’attore di Thor e Breaking Bad seguace delle teorie complottiste : Si è lanciato da un cavalcavia ed è stato travolto da un pick up che transitava sulla strada sottostante. Così è morto suicida a 42 anni Isaac Kappy, l’attore americano noto per i suoi ruoli in film come Terminator Salvation e Thor e nelle serie tv di successo Breaking Bad e The Night Shift. Isaac Kappy era divenuto popolare non solo per le sue interpretazioni, ma soprattutto per essere un seguace delle teorie complottiste del QAnon, ...

Trattore si ribalta - morto anziano 87 anni : Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio nei pressi del Castello di Inici, in territorio di Castellammare del Golfo. La vittima si chiamava Giuseppe Ficalora, 87 anni. L'anziano era alla guida del suo Trattore quando, per cause ancora non chiare, il pesante mezzo agricolo si e' ribaltato. Per estrarre Ficaloro e' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Alcamo. Inutile l'intervento dell'elisoccorso, quando l'eliambulanza ha ...

morto attore di Broadway - si è impiccato su un ponte a Central Park : choc a New York : choc a New York, Morto un attore di Broadway. Harlan Bengel, 45 anni, si è impiccato su un ponte a Central Park. Ha recitato in "War Horse" e "Il fantasma...

Star Wars - è morto l’attore Peter Mayhew. Interpretò Chewbecca dal 1977 al 2015 : È morto Peter Mayhew, l’attore britannico che interpretava Chewbecca – o Chewbacca in lingua originale – in diversi film della saga Star Wars. Mayhew, 74 anni, viveva in Texas e si era ritirato per problemi di salute dopo “Il risveglio della Forza”, settimo episodio della saga “Guerre stellari” in cui Chewbecca era il peloso co-pilota di Han Solo, interpretato da Harrison Ford, sin dal primo film del ...

È morto il ballerino e attore David Winters - dopo West Side Story ha insegnato a ballare a Sinatra e Presley : L'attore, coreografo, produttore e regista inglese naturalizzato statunitense, David Winters , è morto a Fort Lauderdale, in Florida, all'età di 80 anni. Winters, che ha insegnato a danzare a grandi ...