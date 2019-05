Paolo Jorio | “De Laurentiis ha ragione In curva non vado più | droga e prevaricazioni”

ilnapolista

(Di giovedì 16 maggio 2019)è il direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro e del Museo Filangieri. La sua storia è densa e ricca di identità partenopea. Giornalista, regista, conduttore radiofonico, curatore di pubblicazioni artistiche, romanziere, ha lavorato alla Rai firmando programmi come ‘Radiodue 3131’ e ‘La topolino amaranto’ e poi anche alla Bbc. Proprio per l’emittente statunitense fu inviato a Napoli a girare un documentario su San Gennaro e, folgorato da una storia che non conosceva a fondo, decise di tornare in città. Fa parte della tifoseria educata e silenziosa a cui fa cenno Davide Azzolini nella sua intervista al Napolista: quella parte di sostenitori del Napoli sostanzialmente tranquilla, che non fa rumore e non dichiara guerra ad ogni occasione e che sempre più spesso troviamo schierata tra i sostenitori del presidente. In giro nel web non ci sono sue dichiarazioni che lascino ...

