Migranti | Mediterranea | domani interrogatori Nave Mare Jonio

Migranti - Morelli (Lega) vs Sciurba (Mediterranea) : “Vuole risposte che le piacciono? Chiami uno dei centri sociali” : Polemica accesa a Tagadà (La7) sul decreto sicurezza bis tra Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, l’ong proprietaria della nave Mare Jonio, e Alessandro Morelli, deputato della Lega e e presidente della Commissione trasporti della Camera. Il parlamentare del Carroccio esalta la politica migratoria salviniana dei “porti chiusi” in antitesi a quella del “Pd e company”. Sciurba obietta: ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Procura non ha dato seguito a sequestro preventivo Gdf' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Al momento non ci è stato notificato nulla ma abbiamo comunque appreso che la Procura di Agrigento ha ritenuto di non dare seguito all'iniziativa di Polizia giudiziaria che voleva la nave Mare Jonio bloccata come se avessimo commesso dei reati. La Procura ritiene, inv

Migranti - Mediterranea forma volontari : BOLOGNA, 10 MAG - "Attivarsi insieme per cambiare le cose, in mare e in terra". È con questo spirito che Mediterranea Saving Humans, la cui nave Mare Jonio oggi è approdata a Lampedusa con 30 Migranti ...

Migranti : Mediterranea - 'Chiediamo ingresso in porto sicuro per Mare Jonio' : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Chiediamo ingresso in porto sicuro dove sbarcare uomini, donne incinte e bambina a bordo. #MareJonio". Così, su Twitter, la ong Mediterranea. La nave Mare Jonio che è a 12 miglia da Lampedusa con a bordo le persone soccorse ieri in Mare. La nave è stata raggiunta poco

Migranti - tornano le Ong nel Mediterraneo. Nuove missioni di Mediterranea e Sea Watch : tornano le navi umanitarie nel Mediterraneo privo di soccorsi. Quelle che sono riuscite a sganciarsi dalle catene con cui i vari stati europei le hanno tenute ferme in porto annunciano Nuove missioni. ...

Migranti : Mediterranea - 'violati diritti umani - denunceremo responsabilità italiane e Ue' : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Tra il pomeriggio e la serata di ieri si sono visti all'opera i micidiali effetti prodotti nel Mediterraneo Centrale dall'ultima trasformazione della missione EunavforMed "Sophia": aerei militari europei (sicuramente delle Forze Aeree di Malta, ma sulla zona volavano a

La denuncia dell’Ong Mediterranea : “Migranti respinti in Libia - grave violazione diritti umani” : Mare Jonio, nave dell'ONG Mediterranea, ha denunciato il respingimento di circa 180 migranti in Libia nonostante l'assenza di condizioni di sicurezza minime nel paese. Un barcone con a bordo cento migranti è stato intercettato dagli uomini della Guardia Costiera libica mentre era diretto a Lampedusa: a renderlo noto la nave Mare Jonio della missione Mediterranea, che ha denunciato che i migranti sono stati ricondotti in Libia nonostante le ...

Migranti : Mediterranea - 'barca in difficoltà con 20 persone' : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Via Navtex Malta Radio ha comunicato alle 21.20 una segnalazione delle 14.10 da parte di Mrcc Roma di una barca in difficoltà con circa 20 persone a bordo alla deriva al largo delle coste libiche: chiediamo che le Autorità italiane e maltesi intervengano in soccorso”.

Migranti - l’allarme di Mediterranea : “Barca con 20 persone in difficoltà - soccorretele” : La piattaforma umanitaria Mediterranea Saving Humans ha segnalato su Twitter la presenza di un'imbarcazione con 20 Migranti al largo della Libia: "Chiediamo che le Autorità italiane e maltesi intervengano in soccorso".Continua a leggere

Migranti : Mediterranea - 'nona ispezione Guardia costiera su Nave Jonio' : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - “Ieri il comando generale di Roma della Guardia costiera, ha disposto una ispezione sulla Mare Jonio. Nel provvedimento si parla di una "avaria" alla nostra Nave, ma questa notizia è del tutto priva di fondamento. È stata invece il pretesto per una "visita" durata sett

Migranti : Mediterranea - 'Libia dice che guardia costiera ha interrotto salvataggi in mare' : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - "Il ministro dell'interno libico Beshaga dice che la cosiddetta guardia costiera libica ha interrotto operazioni di intercettazione Migranti. Crolla l'ipocrisia criminale dei "salvataggi" libici. L'Europa lavori per salvare profughi e i Migranti da guerra e campi di co

Migranti : la Ong Mediterranea passa al contrattacco : La vicenda riguarda il salvataggio da parte della Mare Jonio il 18 marzo scorso. Nell'inchiesta risultano indagati il comandante della nave e il capo missione Luca Casarini. Mentre non si spegne la ...