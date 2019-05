Maltempo Sicilia | pioggia e vento forte nel Ragusano

Maltempo in Sicilia : temporali e allagamenti nel ragusano : Un vasto fronte perturbato ha attraversato come da previsione la Sicilia nelle ultime ore, procedendo da ovest verso est e apportando intensi rovesci, frequenti fulminazioni e locali...

Maltempo Sicilia : “Persi 12mila ettari di terreno di grano” : “Negli ultimi 5 anni in Sicilia la superficie seminata a grano duro è rimasta costante a differenza del quinquennio precedente in cui si assisteva ad un crollo continuo. Il terreno seminato si attesta infatti su circa 285 mila ettari, ma nel 2018 si è registrata la perdita di oltre 12 mila ettari probabilmente a causa del Maltempo. Stabile, tranne che per il 2018, anche la produzione raccolta, circa 8 milioni di quintali”. Lo rileva ...

Maltempo in arrivo sulla Sicilia : piogge e temporali anche intensi dalla notte : Un nucleo di aria fredda e instabile sta determinando anche oggi condizioni di instabilità diffusa sull'Italia. La Sicilia è attualmente interessata da molte nubi ma precipitazioni scarse. Qualche...

Maltempo - forti temporali in Sicilia : spettacolare “funnel cloud” a Capo d’Orlando [FOTO] : Il Maltempo che continua ad imperversare sull’Italia centro/meridionale assume connotati particolarmente estremi in queste ore nella Sicilia tirrenica, in provincia di Messina, dove abbiamo avuto in mattinata forti temporali e al largo di Capo d’Orlando s’è formata una spettacolare “funnel cloud”, nube conica preludio di un tornado. I temporali più intensi stanno colpendo le isole Eolie (a Lipari sono caduti 32mm di ...

Maltempo : oggi allerta gialla in Sicilia : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso con livello di allerta meteo giallo, fino alla mezzanotte di oggi.

Allerta Maltempo per oggi 12 maggio in Sicilia : Allerta gialla per maltempo oggi, domenica 12 maggio, in Sicilia. Lo annuncia il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia

Maltempo - in Veneto quasi 70 cm di neve. Disagi per vento in Sicilia : Maltempo, in Veneto quasi 70 cm di neve. Disagi per vento in Sicilia Il vortice freddo che ha travolto l'Italia nel weekend si sposta progressivamente verso Sud. Le Eolie sono rimaste isolate per le forti raffiche. Migliora in Emilia Romagna ma resta l'allerta per le piene. In Molise pioggia in collina e neve in ...

Maltempo : danni e disagi in Sicilia - fermi collegamenti isole minori : danni e disagi per il Maltempo in Sicilia. I mari sono molto mossi, cosi' traghetti e aliscafi sono rimasti fermi nei porti di Palermo.

Maltempo - crolli e feriti in Sicilia : disagi nei collegamenti marittimi : Maltempo, disagi, crolli e feriti in Sicilia. I collegamenti marittimi sono impediti dal forte vento e dal mare agitato: fermi gli aliscafi da Palermo a Ustica. I venti di burrasca provocano disagi anche nelle Eolie, nelle Egadi e nelle Pelagie, da Pantelleria a Lampedusa. A Palermo una giovane è rimasta ferita per il cedimento di una parte di un cornicione, in corso Vittorio Emanuele. Nel capoluogo di registrano cartelloni e rami divelti: in ...

Maltempo Sicilia : turista tedesco muore facendo kitesurf vicino Marsala : Un turista tedesco è morto mentre faceva kitesurf a Marsala, in provincia di Trapani. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Il 40enne era insieme a un un gruppo di amici quando una folata improvvisa di vento lo ha fatto volare via: si è schiantato contro un’auto parcheggiata sulla riva. L'articolo Maltempo Sicilia: turista tedesco muore facendo kitesurf vicino Marsala sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : allerta gialla per rischio temporali in tutta la Sicilia occidentale : Maltempo, allerta gialla per rischio temporali in tutta la Sicilia occidentale. Più in generale, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per queste zone della Sicilia: Nord-Orientale, ...

Maltempo : allerta meteo in Sicilia : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Sicilia ancora nella morsa del Maltempo con temperature in picchiata e piogge. La Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta meteo gialla per tutta l'Isola per l'intera giornata di oggi. Previste precipitazioni "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale,