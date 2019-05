Kfc | come riesce a mangiare gratis per un anno | finisce in manette

liberoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) È riuscito aogni giorno per un. Protagonista della curiosa vicenda è un 27enne universitario arrestato in Sud Africa per aver ingannato, fingendosi ispettore della qualità vari locali Kfc, il personale dei ristoranti. Il copione era sempre lo stesso: il giovane si recava in gia

ggbebeggbei : Come me che metto Maps ad Amsterdam per andare ad un hotel distante solo 10 minuti ma finisco dall'altra parte dell… - ggbebeggbei : @ValentinaKermit Come me che metto Maps ad Amsterdam per andare ad un hotel distante solo 10 minuti ma finisco dall… - RaffiPas : Il 12 maggio di alcune vite fa ero in un Burgher King o KFC di Greenwich con le mie amiche au pair. Ci eravamo ripr… -