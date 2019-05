Ipertensione | aumenta il rischio con più di sei caffè al giorno

Blastingnews

(Di giovedì 16 maggio 2019) Al mattino le persone bevono principalmente una tazzina di, indispensabile per alcuni per affrontare la giornata nel modo giusto, visto la notevole capacità di facilitare il risveglio,re le energie e favorire la concentrazione. Ogniin tutto il mondo vengono consumati tre miliardi di tazzine di, ma qual è la giusta quantità, oltre la quale l'eccesso di caffeina mette ala salute del cuore? I ricercatori australiani dell’University of South Australia Cancer Research Institute di Adelaide, hanno condotto uno studio sul DNA, focalizzando l'attenzione sul gene Cyp1a2 coinvolto nel metabolismo della caffeina e analizzando la relazione tra il consumo die ildi sviluppare malattie cardiovascolari....

waltergianno : Il fumo passivo aumenta anche il rischio di #ipertensione. La scoperta di uno studio: - SaluteLab : Il #fumo passivo aumenta il rischio di #ipertensione. I dettagli di uno studio: -