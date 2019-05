huffingtonpost

(Di giovedì 16 maggio 2019) Sono parole dette a mezza voce, lontano dai taccuini dei giornalisti, ma che più volte e da più parti sono già giunte alle orecchie di Nicolae dei suoi più stretti collaboratori. Qualche parlamentare, alcuni dirigenti, diversi amici che lo hanno aiutato e sostenuto nella sua corsa congressuale e in questi primi mesi di segreteria. Tutti a dire la stessa cosa: “Nicola, serve una spinta in più”.Tra i dem c’è una certa preoccupazione per una campagna elettorale condotta su toni forse troppo moderati, alla guida di un partito che ha segnato sì la necessaria discontinuità rispetto alla sconfitta alle politiche dello scorso anno, ma in direzione più conservativa, piuttosto che di rinnovamento. Certo, per molti elettori è stato quasi un sospiro di sollievo e la ritrovata unità di ...

HuffPostItalia : Il “suo” Pd resta ancora incompiuto, Zingaretti si affida ai candidati - marchio79 : @AntonioCorsa Lui non può capire quanto sforzo mi é costato il suo acquisto al Fanta nel mercato di gennaio.... Ho… - robysanna1 : @pietroraffa Uno senza speranza, gli resta solo scaricare il suo odio alla vita votando uno che propagando l'odio. #Terrone confuso -