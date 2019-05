Fake News | ondata di caldo fino a 40°C a fine maggio | tutto falso! Ecco

Anche Twitter mette al bando le Fake News sui vaccini : Twitter (foto Chesnot/Getty Images) Anche Twitter si aggiunge a tutti gli altri social network con un giro di vite sulle fake news sui vaccini. Sul social network, quando si cercheranno contenuti relativi ai vaccini, gli utenti vedranno un link che li reindirizzerà al sito vaccines.gov gestito dal Dipartimento della salute degli Stati Uniti. L’annuncio arriva con un post a firma di Del Harvey, vicepresidente alla sicurezza di Twitter: la ...

Maltempo Ravenna - il Comune : sui social Fake News sulle scuole chiuse domani : L’amministrazione comunale di Ravenna rende noto “che sta girando sui social network e nelle chat di whatsapp un’immagine finta della pagina Facebook del sindaco Michele de Pascale che riporta una dichiarazione falsa relativamente alla chiusura delle scuole domani, giovedì 16 maggio. Si tratta di un’immagine falsificata e ribadiamo che le scuole domani, giovedì 16 maggio, saranno aperte regolarmente. L’amministrazione diffida ...

Michele Bravi - parla l'avvocato : 'Basta Fake News - sta male' : Dopo l'incidente avvenuto a novembre 2018, Michele Bravi non ha più quasi proferito parola. Purtroppo, nel corso di un scontro stradale, un uomo di 58 anni in moto è deceduto mentre il cantante si trovava alla guida della sua auto. Da qual giorno, da parte del ragazzo, c'è stato solo un tweet in cui annunciava che a poco a poco stava cercando rimettere insieme i cocci della sua vita. Purtroppo, sui social si sono accumulate molte notizie ...

Bari - 'Folla per Di Maio' : ma è la festa di San Nicola - la Fake News diventa virale : Su Facebook è bastata una foto per far credere a tutti che una folla oceanica fosse scesa in strada, a Bari, per fare gli onori al vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio. L'immagine, pubblicata sulla pagina social "Movimento del Cambiamento" ritraeva in realtà le persone assiepate sul lungomare del capoluogo pugliese l'8 maggio scorso, quando, in occasione della festa di San Nicola, come ben si sa patrono ...

"Folla per Di Maio" - ma è la festa di San Nicola. Sostenitori M5s inciampano nella Fake news : La pagina Facebook 'Movimento del Cambiamento', forse in maniera ironica, pubblica la foto della folla sul lungomare. Ma in molti ci cascano, compresi profili istituzionali, come quello M5s Bellaria. Poi il post è stato rimosso

Pagine Facebook chiuse - Nicola Zingaretti : “Lega e M5S barano - si confrontano su Fake news” : In un'intervista su 'la Repubblica' il segretario Pd Nicola Zingaretti commenta la vicenda delle 23 Pagine Facebook chiuse: "È la riprova che su questo si gioca la democrazia. Il confronto politico della Lega e dei 5 stelle non è sulle idee ma sul falso, sulle fake news, in modo da alterare la discussione democratica. Loro barano".Continua a leggere

Facebook chiude 23 pagine di Fake news. Questa è la morte della democrazia : Avaaz raccoglie prove, formula l’accusa, presenta la sua richiesta e Facebook valuta la richiesta, esamina le prove e condanna al sempiterno oblio 23 pagine, con 2 milioni e mezzo di follower e 2,44 milioni di interazioni solo negli ultimi tre mesi. L’accusa è quella di inquinamento delle elezioni politiche alle porte. Il Tribunale, teatro del processo surreale, è il nuovo Tribunale della verità al quale abbiamo spalancato le porte quasi senza ...

Le 14 “redazioni invisibili” che producono Fake News con più lettori di Repubblica : Roma. Il rapporto sulle pagine facebook italiane che spargono notizie false apre il problema delle “redazioni invisibili”: sappiamo che ci sono italiani che lavorano assieme per spingere propaganda ideologica e di partito sui social media, ma non sappiamo i loro nomi, che contratti hanno, dove sono,

Le Fake News non scompariranno con la sola censura di Facebook : Non è il fatto che in larga parte offrissero sostegno ufficioso a Lega e Cinque stelle, il dettaglio interessante sulle ventitré pagine chiuse da Facebook Italia perché diffondevano fake news. Anzi era forse inevitabile, visto che metà degli italiani sostiene Lega o Cinque stelle e che questi due pa

Quali sono le pagine di Fake News politiche che Facebook ha chiuso in Italia : Facebook’s European headquarters in Dublin. (Photo by Niall Carson/PA Images via Getty Images) Continua la lotta alla disinformazione politica annunciata da Facebook in vista delle elezioni parlamentari europee di fine maggio. Il social network di Menlo Park ha chiuso 23 pagine in Italia a causa di numerose violazioni delle condizioni d’uso della piattaforma. A due settimane di distanza dalle elezioni europee, l’organizzazione non ...

Facebook chiude 23 pagine di Fake News - ma il danno è fatto e noi siamo cambiati in peggio : Un gruppo di clandestini prende a bastonate un’auto dei carabinieri nell’indifferenza generale, anzi c’è anche una voce fuori campo che li incita, ma guardando meglio sul lato sinistro dell’immagine si nota un pannello riflettente che viene usato sui set e un microfono direzionale. Capire che è un video fasullo non è neppure una questione di analfabetismo funzionale, basta avere degli occhi. (fonte: Facebook newsroom) Questa bufala gira ormai ...

Chiuse definitivamente più di 20 pagine Facebook per Fake News : coinvolti Lega - Boldrini e M5S : A partire da ieri 12 maggio risultano definitivamente Chiuse qualcosa come 23 pagine Facebook, ree di aver diffuso in questi mesi delle fake news in modo consapevole soprattutto in ambito politico, con coinvolgimento di Laura Boldrini, senza dimenticare la Lega ed il Movimento 5 Stelle. Le bufale hanno investito questi mondi in modo differente, perché se da un lato le pagine relative alle attuali forze del governo gialloverde hanno in qualche ...

Facebook ha chiuso 23 pagine italiane che postavano troppe Fake news politiche : Facebook ha chiuso 23 pagine in Italia per diffusione di false informazioni e violazione delle regole del social network. La decisione del social network è arrivata dopo aver accertato che le fanpage diffondevano bufale sui migranti e sui vaccini, oltre a messaggi antisemiti. In totale le pagine in questione avevano circa 2,5 milioni di follower. L'azione di Facebook è arrivata dopo la segnalazione di Avaaz, organizzazione non ...

Fake News su migranti e vaccini : Fb chiude 23 pagine - anche pro-Lega e M5s non ufficiali : Venivano usate per condividere informazioni false e contenuti divisivi contro i migranti, antivaccini e antisemiti. La decisione a seguitodi un'indagine del movimento cittadino Avaaz che Facebook ha ringraziato pubblicamente