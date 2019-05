Netflix all' E3 2019 | in programma annunci per alcuni videogiochi

La Ferrari pensa allo sbarco su Netflix e nel mondo degli eSports : Ferrari Netflix – La Ferrari è in trattativa con la piattaforma di streaming Netflix per il suo coinvolgimento in un secondo documentario sul campionato di Formula 1. Inoltre, la casa automobilistica italiana, starebbe preparando il proprio debutto nel mondo degli eSports. Come riporta “SportsProMedia”, il team principle Mattia Binotto ha confermato che la Scuderia italiana […] L'articolo La Ferrari pensa allo sbarco su Netflix e nel ...

Il finale di Lucifer 4 su Netflix divide i fan ma apre le porte alla quinta stagione : che ne sarà di Chloe? : Attenzione: l'articolo contiene SPOILER sul finale di Lucifer 4. Gli showrunners avevano promesso una quarta stagione più intima, intrisa di identità e dualismo, e così è stato. Lucifer si è trovato diviso tra il Diavolo che era insieme a Eve, sua ex fiamma, e la brava persona che stava diventando accanto a Chloe. alla fine, il protagonista capisce che deve scendere a patti con se stesso, perdonare la sua natura ambivalente e ...

Cast e personaggi di Lucifer 4 su Netflix dall’8 maggio - il diavolo risorge in versione più sexy e dark : Il Cast e personaggi di Lucifer 4 sbarcano su Netflix da oggi, 8 maggio. Dopo la cancellazione su Fox, l'attesa quarta stagione, fortemente voluta dai fan e dalla piattaforma, debutta in un formato inedito: dieci episodi dalla durata di circa 50 minuti, ognuno dei quali si conclude con un cliffhanger per assicurare il binge watching. Noi di OM abbiamo già visto i primi sei episodi di Lucifer 4, che non presentano cambiamenti sostanziali con ...

Serie tv gratis su Youtube : il colosso californiano all’assalto di Hulu e Netflix : L'egemonia di Netflix e Hulu è destinata a finire? Youtube ha deciso di andare all'assalto dei grandi colossi streaming puntando tutto sulle Serie tv gratis. Anche in questo caso nessuno da niente per niente ma quello che è certo è che mentre per vedere le Serie tv presenti in catalogo di piattaforme come Hulu e Netflix è obbligatorio sottoscrivere un abbonamento, il colosso è pronto a puntare sugli introiti in arrivo dalle pubblicità. La ...

Netflix introduce l’audio ad alta qualità - adattandolo alla velocità della connessione : Netflix introduce, ma solo per chi ha sottoscritto la versione premium, l'audio ad alta qualità che si adatta alla velocità della connessione. L'articolo Netflix introduce l’audio ad alta qualità, adattandolo alla velocità della connessione proviene da TuttoAndroid.

Netflix ordina Inside job - serie animata affidata alla showrunner di Gravity Falls e tra gli autori di Disenchantment : Novità in vista per gli amanti delle serie tv d'animazione. Netflix, infatti, ha affidato a Shion Takeuchi il compito di sviluppare una nuova serie animata per adulti in venti episodi, dal titolo di Inside job. Si tratta del primo progetto di cui Takeuchi si occuperà per Netflix dopo aver firmato un ricco contratto pluriennale con la piattaforma. Secondo quando comunicato dalla stessa Netflix, Inside job racconterà le dinamiche lavorative ...

Recensione di Osmosis su Netflix - la serie fantascientifica scimmiotta Black Mirror ma ne è solo un pallido riflesso : C'è Black Mirror, nel panorama televisivo attuale, e c'è tutto ciò che Black Mirror non è. Osmosis su Netflix appartiene a questa seconda categoria. La serie francese, disponibile sulla piattaforma di streaming dal 29 marzo, racconta di Paul ed Esther – interpretati da Hugo Becker e Agathe Bonitzer – due fratelli responsabili dello sviluppo di Osmosis, una nuova tecnologia in virtù della quale alcuni nanorobot vengono impiantati nel cervello ...

YouTube imita Netflix : girerà un film interattivo alla “Bandersnatch” : YouTube ha fatto sapere di essere al lavoro su una nuova serie interattiva, cercando così di competere con Netflix che ha già presentato due show di questo tipo: Black Mirror: Bandersnatch e You vs Wild. La notizia arriva a breve distanza dall’accusa, mossa da Bloomberg nei confronti di YouTube, di aver diminuito l’apporto di contenuti originali sulla piattaforma contrariamente a quanto promesso. Secondo quanto riportato da The Verge, un ...

Cast e personaggi di Sabrina 2 su Netflix dal 5 aprile - cosa aspettarsi dalla seconda stagione : Il Cast e personaggi di Sabrina 2 su Netflix si prepara a tornare a Greendale per un nuovo ciclo di episodi. L'adattamento televisivo basato sui personaggi di Archie Comics continua ad appassionare il pubblico di tutte le età, grazie al mix vincente di generi, dal teen drama all'horror e la commedia. La seconda stagione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina approda da oggi, 5 aprile, sulla piattaforma streaming e promette tante novità: ...

Suburra e The Umbrella Academy - i rinnovi scontati di Netflix alle prese con la sfida globale : "I Love Netflix, but f*** Netflix" queste le parole di Helen Mirren che forse non necessitano di una traduzione italiana che amore a parte sarebbe altrimenti censurata. Una dichiarazione di amore e odio resta prima della presentazione al CinemaCon del suo prossimo film The Good Liar.Rubiamo le sue parole per legarci all'annuncio dei rinnovi di Suburra per una terza stagione e per The Umbrella Academy per una seconda, entrambi introdotti con dei ...

Cast e personaggi di Osmosis su Netflix dal 29 marzo - la ricerca dell’amore via app in una serie alla Black Mirror : Si può trovare l'amore attraverso la scienza e la tecnologia? Prova a rispondere alla domanda la nuova serie Osmosis su Netflix dal 29 marzo, prefigurando come potrebbe essere in un futuro non lontano il nostro rapporto con le ricerca del vero amore. Ambientata a Parigi 'n un imprecisato ma prossimo futuro, la serie francese racconta una società in cui la tecnologia può, o pretende di potere, decodificare l'amore attraverso dati scientifici: ...

Quanto costa Netflix al mese - all’anno o per 2 e 4 persone. I piani : Quanto costa Netflix al mese, all’anno o per 2 e 4 persone. I piani Con oltre 125 milioni di abbonati, Netflix ha rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento domestico, dal punto di vista dei film e da quello delle serie televisive. Molti i titoli importanti in arrivo e il successo non sembra destinato a frenare, anche per la convenienza dei prezzi e dei vari piani di abbonamento disponibili. Quanto costa Netflix al mese o all’anno? I ...

Netflix si affranca dalla Apple Tv : non renderà disponibili suoi contenuti : Netflix sbobba la Apple Tv e annuncia che non metterà a disposizione le sue serie Tv sul servizio in streaming che la casa della mela si appresta a lanciare. "Abbiamo scelto di non integrare i nostri ...