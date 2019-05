Spoiler GF | Malgioglio su Francesca De Andrè | ‘Ne vedrete delle belle’

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) A poche ora da una nuova puntata del Grande Fratello 16, l'opinionista più amato del reality show ha lanciato una clamorosa indiscrezione su unaconcorrenti più discusse del programma, svelando attraverso il suo profilo Instagram cosa vedranno i telespettatori nel corso della diretta.anticipa che ci saranno provvedimenti suDeL’opinionista ha pubblicato uno scatto in cui è ripresaDecon tanto di didascalia: 'Nebelle'. Inoltre,ha anche scritto sulla foto un bel ‘’. Con tutta probabilità le parole del braccio destro di Barbara D’Urso, sono riferite al comportamento tenuto della ragazza in queste ultime ore. Come tutti ben sanno la figlia di Cristiano Deè finita nuovamente al centro di un’aspra bufera mediatica....

