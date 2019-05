Sensori all’avanguardia per l’aviazione civile grazie al progetto MIDAS

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Un sistema innovativo, modulare e completamente integrato per la misurazione e il calcolo dei parametri di volo: è il risultato del“Modular and Integrated Digital Probe for SAT Aircraft Air Data System” (), finanziato nell’ambito del programma Small Air Transport (SAT) di Clean Sky 2 dall’Unione Europea e da Piaggio Aerospace e sviluppato da Manuela Battipede, Piero Gili e Angelo Lerro, docenti del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino. Partner delINRIM e SELT Aerospace. Si tratta di un sistema dati aria che permette di ricavare diversi parametri dall’ambiente esterno – come pressione, angoli della direzione del vento relativo al velivolo e temperatura – indispensabili per il pilotaggio, il controllo e la navigazione degli aeromobili. Un’innovazione che poggia le sue basi suivirtuali – “System and ...