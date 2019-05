Roma-Juve | Cristiano Ronaldo “bullizza” Alessandro Florenzi | “Sei troppo basso per

Juventus - Allegri : “Sono stato vicino alla Roma - ma ho un contratto e sono contento di rimanere qui” : “sono stato vicino alla Roma, ma ho un contratto alla Juventus e sono contento di rimanerci”. sono le parole del tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, al termine del match perso contro la Roma. L'articolo Juventus, Allegri: “sono stato vicino alla Roma, ma ho un contratto e sono contento di rimanere qui” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Highlights Roma-Juventus 2-0 : VIDEO - gol e sintesi. Mirante decisivo - giallorossi cinici : La Roma continua nella sua rincorsa verso la Champions League della prossima stagione, vincendo in casa con il punteggio di 2-0 contro la Juventus. Dopo un primo tempo nel quale i bianconeri hanno dominato la scena e nel quale Mirante ha tenuto a galla i suoi, nella ripresa i giallorossi sono usciti alla distanza, andando a segno nel finale prima con Florenzi, con un preciso tocco sotto su Szczesny, quindi con Dzeko in contropiede nei minuti di ...

Roma batte 2-0 la Juventus e spera ancora in posto Champions : La Roma batte la Juventus all'Olimpico con gol di Florenzi al 79' e di Dzeko al 92' e spera ancora in un posto in Champions League. Con questa vittoria, infatti, i giallorossi salgono a 62 punti come il Milan, a -1 dall'Inter che deve giocare domani col Chievo e a -3 dall'Atalanta dei miracoli che dovra' giocare domenica prossima contro la Juventus, dopo aver disputato la finale di Coppa Italia il 15 maggio all'Olimpico contro la ...

Florenzi e Dzeko in gol. La Roma stende la Juve : la corsa Champions è viva : Tre punti che valgono oro e un sogno Champions ancora vivo. La Roma batte la Juventus 2-0 all'Olimpico dopo una gara sofferta e sfruttando nel finale i gol di Florenzi e Dzeko. I bianconeri non meritano la sconfitta, ma dopo un ottimo primo tempo (e un super Mirante) calano nel finale e vengono punt

La Roma ha battuto la Juve 2-0 e riprende il Milan al quinto posto : La Roma batte la Juventus all'Olimpico con gol di Florenzi al 79' e di Dzeko al 92' e spera ancora in un posto in Champions League. Con questa vittoria, infatti, i giallorossi salgono a 62 punti come il Milan, a -1 dall'Inter che deve giocare domani col Chievo e a -3 dall'Atalanta dei miracoli che dovrà giocare domenica prossima contro la Juventus, dopo aver disputato la finale di Coppa Italia il 15 maggio all'Olimpico contro la ...

Roma-Juve - Allegri sul futuro : “ho un anno di contratto ma…” : Sconfitta per la Juventus nella gara di campionato contro la Roma, decisive le reti siglate nella ripresa da Florenzi e Dzeko. Al termine della partita arrivano le dichiarazioni del tecnico Allegri ai microfoni di Sky Sport: “Questa è stata un’annata importante in cui abbiamo vinto due trofei. La Champions invece è stata anomala, siamo arrivati ai quarti di finale non nelle migliori condizioni, mancavano giocatori importanti e ...

Roma-Juventus - Allegri : “Il mercato fatelo voi. Ecco cosa ci sarà da decidere” : ROMA JUVENTUS Allegri- Massimiliano Allegri, intervistato ai microfoni di “Sky Sport” nel post gara di Roma-Juventus, ha analizzato il match di questa sera, focalizzando le sue attenzioni sul prossimo mercato. Il tecnico ha ammesso: “Si parla già di mercato? Il mercato lo lascio fare a voi. Ci incontreremo nei prossimi giorni con il presidente. Ci […] More

