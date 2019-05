Rimini, fa la doccia in albergo e contrae la legionella

A condurre le indagini l'Ausl di Rimini e i carabinieri del Nas di Bologna coordinati dal sostituto procuratore Paola Bonetti. È stata analizzata l'acqua della struttura ricettiva e non c'è stato alcun dubbio dai risultati delle analisi. La malattia è stata contratta facendo la doccia in albergo. L'acqua della camera dove aveva alloggiato il turista in questione era infetta. L'albergatore ha dichiarato di aver provveduto alla bonifica attraverso la clorificazione all'inizio della stagione, come si legge sul quotidiano "Il Resto del Carlino". Ma questo evidentemente non è bastato e nell'hotel sono state montate ora delle apparecchiature che pompano periodicamente cloro nell'acqua.

(Di lunedì 13 maggio 2019) Aveva scelto una quattro stelle per trascorrere le sue vacanze a. Ma è proprio nella struttura ricettiva di lusso che un turista 50enne, residente in provincia di Milano, ha contratto il batterio della. Ora l'uomo è fuori pericolo, ma dopo aver trascorso le ferie in Romagna ha accusato un malore, con evidenti difficoltà respiratorie. È stato ricoverato d'urgenza ed è rimasto in ospedale per due settimane.Avrebbe contratto lafacendo lainL'uomo ha sporto denuncia e l'albergatore ora è finito nel registro degli indagati per epidemia colposa. Il 50enne milanese era un cliente affezionato dell'hotel.