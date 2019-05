Pedron e le altre | il costume intero è cool!

attualitavip.myblog

(Di lunedì 13 maggio 2019) Dopo anni passati nel dimenticatoio, ilè tornato a farla da padrone in spiaggia. Nelle ultime estati ha conquistato sempre più successo tra le celebrità, fino a diventare un pezzo immancabile nei guardaroba da mare delle star più fashioniste. Lo dimostra il fatto che, nonostante la bella stagione sia ancora lontana, tutte fanno a gara a chi sfoggia quello più cool. C’è chi sceglie scollature abissali come Eleonorae chi, come Giulia Provvedi preferisce la sgambatura inguinale del body Gucci. A catturare gli sguardi ci pensano i dettagli: si va dai seducenti oblò laterali del Calzedonia di Chiara Ferragni ai ricami preziosi di Ana Laura Ribas, alla maliziosa zip di Mariana Rodriguez. Bandite le fantasie scontate e già viste, quest’anno si punta su quelle più insolite, dalle mongolfiere Pin Up Stars di Paola Di Benedetto all’effetto pizzo di Federica Pellegrini. E ...