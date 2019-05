Palermo in Serie C | Totò Orlando | “è stata mortificata una città”

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) “E’ una sentenza che condanna una societa’ sportiva ma al tempo stesso mortifica un’intera citta’ che non merita questo ennesimo schiaffo. Credo che le istituzioni locali debbano valutare la possibilita’ di sostenere il ricorso della societa’ per difendere i valori espressi sul campo e l’amore dei palermitani per la maglia rosanero”. Sono le dichiarazioni attraverso una nota di Toto’, presidente del Consiglio comunale disulla sentenza del Tribunale federale della Figc che ha condannato ilalla retrocessione inC. “Non vorremmo che questa sentenza non solo si riveli ‘ingiusta’ dal punto di vista sportivo, ma possa anche favorire possibili speculazioni economiche sui colori rosanero”.inC, il comico Roberto Lipari: “Zamparini? Non l’abbiamo mai ...

