“Palermo in serie C” | Lega B cambia | cancellati playout

ilfogliettone

(Di lunedì 13 maggio 2019) Resta poco rosa e tanto nero nell'incubo del Palermo, retrocesso inC per irregolarita' gestionali dopo un travagliato periodo dal punto di vista della societa' che, almeno secondo il tribunale della Figc, e' stata gestita con eccessiva spregiudicatezza tra il 2014 e il 2018. Resta fuori l'ex patron Maurizio Zamparini, dato che i giudici ne hanno dichiarato inammissibile il deferimento per mancato rispetto dei termini a difesa.La sentenza che accoglie quasi in toto le richieste della procura "per responsabilita' diretta" del club era attesa ma non per questo fa meno male - "Una decisione che colpisce tutta la citta'", dichiara il sindaco Leoluca Orlando - e ha riflessi importanti e inattesi anche su altre squadre. LadiB ha riunito a stretto giro il Consiglio e deciso che il Palermo e' la quarta squadra retrocessa con Foggia, Padova e Carpi, 'cadute' sul ...

DaRonz82 : La Lega B piazza il Perugia al posto del Palermo nei playoff e 'procede al completamento delle retrocessioni'. In s… - DiMarzio : ??#Palermo retrocesso in #SerieC: ufficiale la sentenza del TFN ??La nuova classifica di #SerieB - Sport_Mediaset : Sentenza #Figc: #Palermo retrocesso in Serie C. I rosanero penalizzati con l'ultimo posto in Serie B per illecito a… -