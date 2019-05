Mafia | i boss investivano nel caffè in un asse Milano-Palermo | sei arresti e sequestri

Mafia - la figlia del boss riciclava i soldi del clan. Da Palermo a Milano fra selfie e affari riservati : Blitz della Guardia di finanza, scattano sei arresti. Il tesoro di famiglia in due aziende di caffè, ora sequestrate

Mafia - le storie di riscatto dei figli di boss nel libro di Cirrincione : Vincenzo Pirozzi è un attore, uno sceneggiatore e uno dei registi di "Un posto al sole". Ma e' anche il figlio di Giulio Pirozzi, boss della Camorra

Mafia - spari e paura Baby boss girano armati : I fatti di cronaca, alcuni dei quali molto recenti, devono far alzare le antenne. "Le stese' di Napoli potrebbero diventare realtà anche nei quartieri catanesi, se non si affrontano in tempo ...

Mafia : chiesti oltre 150 anni per boss : ANSA, - PALERMO, 3 MAG - La Dda di Palermo, a conclusione della requisitoria, ha chiesto la condanna a oltre 150 anni di carcere per 10 boss, gregari ed estortori dei clan mafiosi di Partinico e ...

Mafia : chiesti oltre 150 anni per boss : PALERMO, 3 MAG - La Dda di Palermo, a conclusione della requisitoria, ha chiesto la condanna a oltre 150 anni di carcere per 10 boss, gregari ed estortori dei clan mafiosi di Partinico e Borgetto. L'...

Mafia - ucciso da sicari in un agguato il boss Girolamo Perna : Girolamo Perna, boss di 29 anni ritenuto dagli inquirenti capo dell'omonimo clan mafioso attivo su Vieste, in Puglia, è morto nella scorsa notte dopo essere stato ferito in un agguato nella cittadina garganica.Continua a leggere

Mafia : morto il boss Girolamo Perna - ferito in un agguato a Vieste - : Sorvegliato speciale di 29 anni, era ritenuto dagli inquirenti al vertice dell'omonimo clan mafioso attivo nel paese in provincia di Foggia. Raggiunto da numerosi colpi d'arma da fuoco mentre tornava ...

Mafia : morto il boss Girolamo Perna - ferito in un agguato a Vieste : Mafia: morto il boss Girolamo Perna, ferito in un agguato a Vieste Sorvegliato speciale di 29 anni, era ritenuto dagli inquirenti al vertice dell'omonimo clan mafioso attivo nel paese in provincia di Foggia. Raggiunto da numerosi colpi d'arma da fuoco mentre tornava a casa con un amico, è morto nell’ospedale di San Giovanni ...

Un giovane boss della Mafia del Gargano è stato ucciso a Vieste : E' morto Girolamo Perna il giovane di 26 anni vittima di un agguato messo a segno a Vieste, nel foggiano. Il 26enne, elemento di spicco della criminalità organizzata del centro garganico è morto all'...

Un giovane boss della Mafia del Gargano è stato ucciso a Vieste : E' morto Girolamo Perna il giovane di 26 anni vittima di un agguato messo a segno a Vieste, nel foggiano. Il 26enne, elemento di spicco della criminalità organizzata del centro garganico è morto all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove era stato ricoverato. Intorno alle 21 di venerdì 26 aprile Perna era in compagnia di un'altra persona nei pressi della sua abitazione quando qualcuno gli ha sparato ...

Foggia - operazione anti-droga. Presi anche boss Mafia : Il blitz della polizia questa mattina sul Gargano. In totale sono 10 le misure cautelari per il traffico di stupefacenti tra Foggia, Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo e Francavilla al mare

Traffico di stupefacenti - arrestati boss della Mafia nel Gargano : Roma, 20 apr., askanews, - Dalle prime ore dell'alba la Polizia di Stato di Foggia, Bari e il Servizio Centrale Operativo stanno eseguendo numerosi arresti per associazione a delinquere finalizzata al ...

Droga - in manette boss Mafia Gargano : 8.43 Polizia di Stato di Foggia e Bari, e Servizio centrale operativo (Sco) hanno arrestato 10 persone ritenute responsabili di associazione a deliquere finalizzata al traffico di Droga tra Foggia Manfredonia, Vieste,San Giovanni Rotondo, Pescara e Francavilla al Mare. Tra gli arrestati anche boss ed esponenti di primo piano della criminalità organizzata e mafiosa Garganica. Ulteriori dettagli dell'operazione saranno resi noti stamane in una ...

Traffico di stupefacenti - arrestati boss della Mafia nel Gargano : Roma, 20 apr., askanews, - Dalle prime ore dell'alba la Polizia di Stato di Foggia, Bari e il Servizio Centrale Operativo stanno eseguendo numerosi arresti per associazione a delinquere finalizzata al ...