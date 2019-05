L’ombra del 1933

Tangenti Milano - così un cartello di 50 imprenditori si spartiva appalti : accordi - tradimenti e L’ombra della ‘ndrangheta : accordi, tradimenti, manovre e l’ombra della ‘ndrangheta. Non ci sono solo le corruzioni nell’ultima storia di Tangenti messa nero su bianco dalla Dda di Milano. A “inquinare” (o tentare di farlo) gli appalti c’era un vero e proprio cartello di imprenditori: una cinquantina in totale quelli sotto indagine da parte dei pm Antimafia guidati da Alessandra Dolci. Per l’accusa con patti di desistenza e ...

L’ombra della ’ndrangheta sulla politica : Arrestate 43 persone, tra loro anche amministratori pubblici e imprenditori. Coinvolti 4 esponenti di FI. Gli inquirenti: «Finanziamenti illeciti anche a FdI».

L’ombra della ’ndrangheta sulla politica Bufera giudiziaria su Forza Italia | : La maxi-operazione dei carabinieri e guardia di finanza coordinata dalla Dda di Milano. Coinvolti 4 esponenti di FI. Arrestate 43 persone, tra loro anche amministratori pubblici e imprenditori

Giovani attiviste crescono alL’ombra della Grenfell Tower di Londra : “L’incendio alla Grenfell Tower di Londra ci ha spinto a mettere in discussione tutto quello che non va”. Intervista alle attiviste britanniche Samiah Anderson e Swarzy Macaly. Leggi

Cene stellari alL’ombra del Pantheon : apre Idylio di Francesco Apreda : Idylio by Francesco apreda: la salaLo chef: Francesco apredaIl nuovo Idylio: i menu Il nuovo Idylio: i menuIl nuovo Idylio: i menuIl nuovo Idylio by Francesco apreda: i dettagliNon è romano ma nella Capitale lo amano proprio come se lo fosse: sarà anche per questo che, con il nuovo Idylio, Francesco apreda ha confortato chiunque temesse di rinunciare ai suoi piatti straordinari, perlomeno in città. Sì perché dopo l’addio all’Imàgo ...

Sciopero scuola ultime notizie : Bussetti come Renzi - L’ombra delle elezioni europee : Lo Sciopero generale del 17 maggio dovrà essere un chiaro segnale al Governo, un Governo dove ritroviamo la stessa ostilità incontrata con l’esecutivo Renzi. E’ di questa opinione Marcello Pacifico che non trova differenze tra l’attuale ministro Bussetti e la precedente gestione pieddina. Secondo il Presidente dell’Anief è necessaria una politica seria per affrontare la questione riguardante il precariato senza contare la ...

Martina delL’ombra - la comica su Facebook : “Amici gay - fate come Di Maio : affittate una fidanzata a ore per gli shooting fotografici. Piccolo sacrificio - grande tranquillità” : Martina dell’Ombra, comica molto apprezzata e ormai anche volto del Piccolo schermo dopo la partecipazione a La Tv delle Ragazze, programma andato in onda su RaiTre e condotto da Serena Dandini, ci ha abituato ai suoi post satirici. Questa volta, a finire nel mirino ironico di Martina è Luigi Di Maio. In un suo post su Facebook molto apprezzato si legge infatti: “Considerando i congressi della famiglia, le esternazioni di Fontana, ed ...

Spazziamo via L’ombra della prevaricazione maschilista dalla legge 194 sull'aborto : Periodicamente le forze oscurantiste tornano a occuparsi della legge 194 sulla interruzione volontaria di gravidanza e, in modo più o meno dichiarato, provano a rimettere indietro le lancette della storia, a quando la donna in difficoltà si affidava alle 'mammane', alla corsa clandestina a strutture abusive di improbabili professionisti che ne mettevano a rischio la salute.In queste ore in cui si riaffacciano questi pericolosi ...

L’ombra dell’oligarca di Putin sul forum delle famiglie : Si chiama Konstantin Malofeev. Tra gli uomini più ricchi di Russia, spunta nella trattativa condotta in questi mesi a Mosca per finanziare la Lega. Uno dei suoi uomini più fedeli sarà al tavolo dei relatori al summit conservatore. Insieme a Matteo Salvini Le aziende dei Salvini boys all'ombra del Cremlino" La lunga trattativa di mister Lega: tutti i nuovi dettagli dell'inchiesta "

Spunta il titolo di un altro inedito di Rihanna - ma del nuovo album nemmeno L’ombra : Mentre si fa ancora attendere il nuovo album di inediti, che a tre anni dal precedente non ha ancora un titolo né una data d'uscita, Spunta il titolo di un nuovo inedito di Rihanna, apparso sul database BMI, Broadcast Music Incorporated. Sul sito è stata registrata una nuova canzone attribuita a Rihanna come interprete, che si intitola Gwan Look Pon It. A lavorare alla canzone è stata una squadra di compositori ed autori, tra i quali anche ...

Rifiuti tossici dalla Campania in Veneto - L’ombra della camorra sul traffico illecito : Le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro un intero stabile di circa 3mila metri quadrati nell'area industriale di Asigliano Veneto, al confine tra le provincie di Vicenza e Verona, al cui interno erano stati ammassati 600 balle di Rifiuti speciali per un peso di circa 900 tonnellate. I Rifiuti provenivano dalla Campania.Continua a leggere

«The New Pope» : il cast alL’ombra della Cappella Sistina : The New Pope: il backstage svelato da Paolo SorrentinoThe New Pope: il backstage svelato da Paolo SorrentinoThe New Pope: il backstage svelato da Paolo SorrentinoThe New Pope: il backstage svelato da Paolo SorrentinoThe New Pope: il backstage svelato da Paolo SorrentinoThe New Pope: il backstage svelato da Paolo SorrentinoThe New Pope: il backstage svelato da Paolo SorrentinoThe New Pope: il backstage svelato da Paolo SorrentinoThe New Pope: il ...

L’ombra delle scommesse - il Cgc : “sia fatta chiarezza” : «Ci auguriamo che le ombre si dissolvano in fretta. Non consentiremo a nessuno di gettare discredito sulla nostra manifestazione che il Cgc Viareggio organizza da 71 anni. Al tempo stesso ci auguriamo che le autorità competenti facciano piena chiarezza». È la dichiarazione ufficiale di Alessandro Palagi, presidente del Cgc Viareggio, società organizzatrice della Viareggio Cup-Coppa Carnevale, dopo la notizia – riportata da un quotidiano ...