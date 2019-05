L’INTER MANTIENE LE DISTANZE | COL CHIEVO VERONA È 2-0!

lanotiziasportiva

(Di lunedì 13 maggio 2019) Missione compiuta. Nel posticipo della 36^ giornata della Serie A TIM, l’Inter di Luciano Spalletti si impone per 2 a 0 suldavanti ai 57.855 spettatori di San Siro, compiendo un ulteriore, importantissimo passo verso la Champions League 2019/20.Grazie a questo successo, firmato dalle reti di Politano e Perisic, i nerazzurri confermano il terzo posto in classifica a quota 66 punti (a +1 sull’Atalanta e a +4 su Milan e Roma), a due giornate dalla fine del campionato.Primo TempoL’Inter si getta in avanti sin dai primissimi istanti del match. Al 6′ Cedric batte rapidamente una rimessa laterale favorendo il cross di Politano: Perisic sul secondo palo svetta di testa ma Semper respinge con la mano aperta. Al quarto d’ora, sulla punizione tagliata di Cedric, ci prova Skriniar, sempre di testa, senza tuttavia inquadrare lo specchio della porta.I ...

