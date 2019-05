Le storie scomode di Guadalupe Nettel

huffingtonpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) ″... accanto ai suoi piedi scalzi c’era una valigia enorme che mi parve definitiva come un’ancora.”Le vite o scorrono tutte quante in maniera ordinaria o tutte in maniera straordinaria. L’eccezione capita all’interno di un flusso naturale di accadimenti, mimetizzata a tal punto da non sembrare più tale. L’eccezione non è la cosa, è la somma delle cose, la conseguenza naturale alle cose, la premessa alle cose successive.Oscilliamo di continuo lungo la linea di confine – molto sottile – che sta tra normalità e anormalità. Confine che si sposta, perché è per natura non tracciabile, si sposta come la sabbia mossa dal vento, si frammenta come un foglio di giornale sotto la pioggia battente.Ciò che veniva definito strano, insolito, soltanto trent’anni fa ci appare consueto ...

eri_chamomile : Gli spettatori delle mie storie di instagram sono costituiti principalmente da russi coi profili bottati e persone… - scoto_eriugena : RT @LAnnibali: Il pensiero ad #AldoMoro e #PeppinoImpastato, due storie umane e politiche molto diverse, due tragedie che si sono intreccia… - MMastrantuono : RT @LAnnibali: Il pensiero ad #AldoMoro e #PeppinoImpastato, due storie umane e politiche molto diverse, due tragedie che si sono intreccia… -