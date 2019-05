La serie Netflix di The Witcher ha una data di uscita?

eurogamer

(Di lunedì 13 maggio 2019) All'inizio di quest'anno,ha annunciato che ladi Thecon Henry Cavill uscirà durante il quarto trimestre del 2019. E mentrenon ha ancora divulgato unapiù specifica, un nuovo report sostiene che lo show uscirà il 20 dicembre, che è un venerdì. Il report afferma inoltre che le riprese per la seconda stagione inizieranno a dicembre 2019 o gennaio 2020, il che suggerirebbe che la seconda stagione uscirà verso la fine del 2020 o, più probabilmente, nel primo trimestre del 2021. Come forse saprete,non ha annunciato piani per ulteriori stagioni, ma rumor dello scorso dicembre affermano che la compagnia è molto contenta di come è rilafino ad ora, riporta Comicbook.La potenzialediarriva da Recapped, che è stato in realtà una fonte eccellente e affidabile di informazioni su The. In particolare ha svelato i casting ...

