Apnee notturne | cosa sono e come bisogna affrontarle

Apnee notturne - un campanello d’allarme soprattutto per gli uomini : Sette italiani su 10 sarebbero a rischio OSAS, acronimo di sindrome delle Apnee ostruttive del sonno, più comunemente dette ‘Apnee notturne’. Una patologia ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata, ma che, se non correttamente diagnosticata e trattata, può avere conseguenze gravi per la nostra salute. Per questo Philips, ha lanciato alla fine dello scorso anno una campagna di awareness per sensibilizzare i cittadini sulla patologia e ...