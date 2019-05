Roma-Juventus | diretta streaming | formazioni e cronaca in tempo reale LIVE 1-0

termometropolitico

(Di domenica 12 maggio 2019)in(1-0): secondo83′ Ancora la: Dzeko servito sulla sinistra da Zaniolo mette al centro un tiro cross, con Under troppo indietro per ricevere il pallone. 79′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL! IL VANTAGGIO DELLA, FLORENZI! DZEKO DAL LIMITE DELL’AREA SERVE CON UN FILTRANTE FLORENZI, CHE DALLA DESTRA SI ACCENTRA E CON UNO SCAVETTO BATTE SZCZESNY E INFILA IN RETE! 77′ Cambio per la: esce Kluivert ed entra Under. 75′ Giallo per Zaniolo: trattenuta su Cuadrado a interrompere i contropiede bianconero che gli costa il cartellino. 74′ Giallo per Emre Can: trattenuta su Kluivert che gli costa il cartellino. 70′ Cambio per la: fuori Pjanic e dentro Bentancur. 67′ Cambio per la: fuori Pellegrini e dentro ...

