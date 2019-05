Rai cancella Fazio | annullate ultime puntate di che Fuori tempo che fa

La Rai "ridimensiona" Fabio Fazio. Cancellate le puntate del lunedì : Giovanna Stella Il conduttore lo annuncia in diretta su Rai1. Che fuori tempo che fa viene sostituito da Porta a Porta in vista delle Europee Chiusura anticipata per Che fuori tempo che fa, su Rai1. In apertura di trasmissione, Fabio Fazio ha annunciato che il programma del lunedì chiude in anticipo. Saltano, quindi, le puntate del 20 e 27 maggio e del 3 giugno. "Prima di iniziare solo un avviso al nostro pubblico, per tutti coloro ...

Canone Rai - cancellate le cartelle dal 2000 al 2010 per chi non ha pagato la tassa TV : Il Canone Rai è una delle tasse più odiate dagli italiani e ora, per chi l'ha evasa, è arrivata un buona notizia. Grazie all'introduzione della Pace Fiscale, che permette l'eliminazione dei debiti con il Fisco inferiori ai 1.000 euro, anche il debito Rai verrà cancellato. La Cassazione ha appena confermato che non andrà più versata alcuna somma, tutti gli arretrati verranno annullati. Canone Rai, verranno annullate tutte le somme non versate tra ...

La "sanatoria" sul canone Rai : "cancellati" i debiti con il Fisco : Gli arretrati del canone Rai non pagati? Ora saranno cancellati. Di fatto è questa la novità più importante di questa ultima rottamazione. Nel caso della tassa tv non si tratta di una definizione ...

Fabio Fazio cancellato da Raiuno? Lega e Fratelli d'Italia lo umiliano due volte : 'Fatti pagare da Macron' : I due sfidanti sono sempre gli stessi, ma ora la saga si arricchisce di altri due protagonisti, a sostegno dell' uno e dell' altro sfidante. I rivali si chiamano Fabio Fazio e Matteo Salvini , che ...

Fabio Fazio cancellato da Raiuno? Lega e Fratelli d'Italia lo umiliano due volte : "Fatti pagare da Macron" : I due sfidanti sono sempre gli stessi, ma ora la saga si arricchisce di altri due protagonisti, a sostegno dell' uno e dell' altro sfidante. I rivali si chiamano Fabio Fazio e Matteo Salvini, che ormai da tempo bisticciano sulla questione del compenso eccessivo del primo: 2 milioni e 240mila euro al

??Che tempo che fa cancellato da palinsesto Rai 1. Che fine fa Fazio? : ??Che tempo che fa cancellato da palinsesto Rai 1. Che fine fa Fazio? ?C Negli ultimi tempi tantissime volte Fabio Fazio, conduttore del programma tv Che tempo che fa, è stata al centro di aspre polemiche. L’argomento spesso tirato in ballo dai suoi avversari, su tutti Salvini, è quello legato al compenso ritenuto dai critici troppo alto, soprattutto in un momento di crisi economica del Paese. Prima di tornare sull’argomento, di ...

Che - brutto - tempo che fa. Fazio cancellato dai palinsesti di Rai1 : 'Che tempo che fa' cancellato dai palinsesti di Rai1 del prossimo anno. L'indiscrezione arriva da Dagospia: il sito spiega che il programma condotto da Fabio Fazio non andrà più in onda sulla rete ...

Al Bano chiede la cancellazione dalla black list dell’UcRaina : “Porto la pace” : Al Bano non vuole stare nella lista nera dell’Ucraina: “Sono un uomo di pace” Al Bano, molto famoso in alcuni paesi esteri, è stato inserito in una lista nera dal governo ucraino. Il tenore pugliese è considerato tra individui che rappresentano una minaccia alla sicurezza nazionale del Paese per la presunta simpatia nei confronti di […] L'articolo Al Bano chiede la cancellazione dalla black list dell’Ucraina: ...

Chiude Il Paradiso delle signore - la Rai cancella la soap dal prossimo palinsesto : Brutte notizie per tutti i fan de Il Paradiso delle signore, la soap opera del primo pomeriggio in onda su Raiuno dal lunedì al venerdì. Dopo i rumors delle scorse settimane, dove si parlava di una possibile chiusura della soap opera, ecco che in queste ore è arrivata la conferma definitiva. Il Paradiso delle signore sarà cancellata dal palinsesto della rete ammiraglia Rai e quindi non tornerà più nella prossima stagione televisiva, nonostante ...