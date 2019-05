Formula 1 | come vedere il Gran Premio di Spagna in TV o in streaming

Formula 1 – Coachella - Met Gala e vittorie - Hamilton svela : “ecco come concilio carriera e divertimento” : Lewis Hamilton riesce perfettamente a dividersi fra vita mondana e vittorie in pista: come ci riesce lo spiega lo stesso pilota Mercedes Lewis Hamilton è il più classico degli sportivi che puoi vedere domenica correre in pista e poco dopo ad un evento mondano fino a notte fonda. Ciò che lo differenzia da molti altri colleghi, anche di sport diversi, sono i risultati: la vita mondana di Lewis non influenza minimamente i suoi risultati in ...

Formula 1 - Gran Premio di Spagna : come vederlo in Tv e in Streaming : Quinto appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalla pole position alla gara di domenica.

Formula 1 – Leclerc analizza gli aspetti positivi e negativi a Barcellona : “dobbiamo lavorare come team” : Charles Leclerc pronto al nuovo weekend di gara: le parole del monegasco della Ferrari alla vigilia del Gp di Spagna E’ tutto pronto a Barcellona per il quinto round della stagione 2019 di Formula 1: i piloti hanno fatto la loro ‘passeggiata’ di ricognizione sul circuito del Montmelò, dove domenica si disputerà il Gp di Spagna. Occhi puntatissimi sulla Ferrari che in Spagna ha deciso di portare delle novità che potrebbero ...

Formula 1 – Vettel difende Leclerc : “il suo team radio? Non possiamo rispondere come se fossimo sul divano” : Sebastian Vettel giustifica il team radio di Leclerc dopo l’incidente del monegasco della Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Azerbaijan Domani la conferenza stampa piloti aprirà ufficialmente il weekend di gara del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono pronti a sfidarsi sul circuito del Montmelò, a Barcellona per il quinto round della stagione 2019. La Ferrari ha in serbo importanti novità per la gara spagnola, nella quale ...

Formula Kite World Championships – Terminato il Mondiale - il Garda si candida come Capitale dello sport outdoor : Chiude il Mondiale Formula Kite Foil Pascucci e nasce la candidatura del Garda come Capitale degli sport outdoor I 40 nodi “Ruggenti” del lago di Garda, chiudono il “2019 Pascucci Formula Kite World Championships”, che si è corso questa settimana sulle acque del Garda di Lombardia, al largo della penisola di Campione (Tremosine). Una giornata con troppo vento, una con pioggia, nelle altre un vero festival dei colori ...

Formula 1 - Helmut Marko ‘smaschera’ Ricciardo : “il suo passaggio in Renault? Vi dico come lo hanno abbindolato…” : Il super consulente della Red Bull ha svelato alcuni retroscena del passaggio di Ricciardo in Renault L’inizio di stagione di Ricciardo non è certamente da ricordare, il pilota australiano non è riuscito ad ingranare al volante della Renault, raccogliendo risultati deludenti. photo4/Lapresse Una situazione che ha spinto Helmut Marko a cogliere la palla al balzo, lanciando la sua solita frecciata all’australiano ai microfoni di ...

Formula 1 - la FIA ha preso la propria decisione : ecco come saranno le qualifiche a partire dal 2020 : La Federazione Internazionale ha bocciato la Q4, mantenendo per la stagione 2020 lo stesso formato di qualifiche attuale Il format di qualifiche non subirà variazioni nella prossima stagione, la FIA ha infatti deciso di bocciare l’idea di inserire il Q4, oltre alle tre fasi già presenti di diciotto, quindici e dodici minuti. Photo4/LaPresse Tutto dunque resterà invariato, dal momento che i tecnici della Federazione ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si fa fregare dalla Ferrari : “se Vettel e Leclerc avessero fatto come noi…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sul duello con la Ferrari, ammettendo come i valori siano molto livellati Quattro doppiette nelle prime quattro gare di un Mondiale rappresentano un record storico per la Formula 1, centrato in questa stagione dalla Mercedes con la coppia Hamilton-Bottas. photo4/Lapresse Un dominio sorprendente considerando come la Ferrari si era approcciata a questo 2019, apparendo velocissima nei test di ...

Formula 1 - Rosberg fa chiarezza : “bannato per due Gp da Liberty Media? Vi racconto come stanno le cose” : Dopo le voci circolate circa una sanzione comminatagli da Liberty Media, Nico Rosberg ha provato a fare chiarezza Nico Rosberg non ha ricevuto alcun divieto di accesso al paddock di Formula 1 per due Gran Premi, bensì è stato solamente redarguito per il comportamento tenuto in Cina. photo4/Lapresse Prima della gara di Shanghai infatti, l’ex pilota della Mercedes aveva ceduto il suo pass ad un amico cameraman per accedere alla griglia ...

Formula 1 : come vedere il Gran Premio d’Azerbaijan in TV o in streaming : Si correrà oggi alle 14.10 sul circuito di Baku e in pole position partirà Valtteri Bottas: le cose da sapere per seguirlo in diretta

Formula 1 - Gp Azerbaijan 2019 : come vedere in tv e streaming (orari diretta Sky - differita Tv8) : Le rosse di Maranello puntano alla pole position per dare una sterzata vera al campionato. Le Mercedes hanno dominato le...

Formula 1 - Gran Premio d'Azerbaijan : come vederlo in Tv e in Streaming : Quarto appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalla pole position alla gara di domenica.

Formula 1 come 'EndGame' : gli Avengers del Mondiale - confronto tra supereroi e piloti : ... nuovo capitolo della saga Avengers della Marvel, gli account social della Formula 1 hanno giocato con i protagonisti del campionato del mondo, trasformandoli in supereroi alla vigilia della gara ...

Formula 1 – Giovinazzi dimentica la Cina - Antonio fiero di correre con Raikkonen : “ecco cosa vuol dire avere Kimi come compagno” : Antonio Giovinazzi carico e motivato per il Gp di Azerbaijan: le parole del pilota pugliese dell’Alfa Romeo nella conferenza stampa di Baku E’ iniziato un nuovo weekend di gara della Formula 1: i piloti sono pronti a Baku per scendere in pista per il Gp dell’Azerbaijan, in programma domenica pomeriggio. Reduce da tre gare non proprio positive, Antonio Giovinazzi è pronto per una nuova sfida, la quarta della stagione, in ...