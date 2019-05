Amici di Maria | settima puntata | eliminati Mameli e Umberto | Alberto è in semifinale

Domenica In - Maria De Filippi ospite nella puntata del 19 maggio. Nell'ultima puntata - ci sarà anche il vincitore di Amici 18... : Lo scambio di cortesie Maria De Filippi/Raffaella Carrà, o meglio Maria De Filippi/Rai, avrà un seguito perché Mara Venier, ospite del settimo serale di Amici 18, è riuscita a strappare alla conduttrice del talent show di Canale 5, la promessa di presentarsi nella puntata di Domenica In che andrà in onda su Rai 1, il prossimo 19 maggio.Queste sono state le parole di Mara Venier:prosegui la letturaDomenica In, Maria De Filippi ospite nella ...

Amici 18 - Raffaella Carrà fa "ricreazione" con gli allievi e Maria De Filippi la ringrazia : "E' stata una gioia per tutti!" : Raffaella Carrà è stata l'ospite d'onore della settima puntata di Amici 18, il talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi.La conduttrice ha fatto il proprio ingresso in studio proprio insieme a Raffaella Carrà che, recentemente, l'ha ospitata nel suo programma di interviste, andato in onda su Rai 3, A raccontare comincia tu.prosegui la letturaAmici 18, Raffaella Carrà fa "ricreazione" con gli allievi e Maria De Filippi la ...

Mameli eliminato da Amici 2019 - Maria De Filippi si sbilancia in diretta : Amici 2019, Mameli eliminato da Umberto Gaudino Il primo eliminato di Amici 2019 di questa sera è stato Mameli. Un percorso difficile il suo, visto che, sebbene prima del Serale sia stato notato da tutti i professori e sia stato sempre valutato in modo positivo, durante il Serale ha dovuto far fronte alle critiche serratissime […] L'articolo Mameli eliminato da Amici 2019, Maria De Filippi si sbilancia in diretta proviene da Gossip e Tv.

Si rompono le squadre di Amici di Maria De Filippi - l’addio ai direttori artistici risolleverà gli ascolti? : L'addio dei direttori artistici del serale di Amici di Maria De Filippi è ormai ufficiale: dalla puntata odierna, non ci saranno più Ricky Martin né Vittorio Grigolo a guidare la squadra bianca e la squadra blu, e in effetti non ci saranno nemmeno le squadre. Maria De Filippi rompe la formazione delle squadre del serale in vista delle ultime puntate. Tutti contro tutti: ogni concorrente è contro tutti gli altri e dovrà sconfiggere i suoi ex ...

Amici - lo sfregio contro Tish e l'ombra del complotto : rivolta contro lo show di Maria De Filippi : Ad Amici tiene sempre più banco Tish, allieva tra le più seguite del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il punto è che è stata esclusa dai compagni di squadra e dai Bianchi dalla lista dei semifinalisti dell'edizione del talent-show Mediaset. Ma non solo: la reazione di Tish agli at

Costanzo : 'Con Maria l'appuntamento della vita. 'Amici'? Lo seguo perché poi mi interroga' : Ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio1, Maurizio Costanzo ha raccontato l'amore con Maria De Filippi, che dura da molti anni ed è quello che il popolare conduttore aspettava da sempre. Partiamo ...

Maurizio Costanzo : "Mina a Sanremo sarebbe un'iniezione di intelligenza. Guardo Amici perché poi Maria mi interroga" : “Se mi piacerebbe Mina come direttrice artistica di Sanremo? Assolutamente sì. Mi piacerebbe qualunque cosa purché esca da Lugano. La trovo molto intelligente, una grande artista, a Sanremo potrebbe fare bene. sarebbe una iniezione di intelligenza”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Maurizio Costanzo, che è stato ospite in studio della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.Con ...

Amici - Maria De Filippi fa fuori i coach e sceglie nuovi giudici a sorpresa : via al tutti contro tutti : Per la settima puntata del serale in onda sabato 11 maggio in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi ha previsto un format completamente diverso. Con la dipartita dei direttori artistici cessano di esistere anche le squadre, e così i ragazzi rimasti in gara sono uno contro l’altro e gareggiano pe

Annunciata la giuria speciale di Amici di Maria De Filippi dell’11 maggio - anche Emma tra gli ospiti : La giuria speciale di Amici di Maria De Filippi andrà a sostituire Loredana Bertè, assente dalla puntata dell'11 maggio per impegni con il tour di supporto a Libertè che sta conducendo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 in Cosa ti aspetti da me. A sedere sulle poltrone dei giudici saranno due bionde e un conduttore tv molto amato. Si tratta di Mara Venier, che torna in via provvisoria a Mediaset, e di Emma, che invece mancava ...