Upfront 2019 | CBS ordina Tommy con Edie Falco | NBC ordina The Kenan Show

dituttounpop

(Di sabato 11 maggio 2019): CBSil poliziescocon. NBCla comedy TheconThompson del Saturday Night Live.. – Il flusso di ordini a serie dei pilot prodotto nei mesi scorsi è ancora in corso. Ieri CBS ha dato il via libera a, che si aggiunge così alle sette serie tv che già avevato, che trovate qui. Qui trovi tutte le notizie dagliè un poliziesco, ovviamente, che ha come protagonistaed è prodotto da Paul Attanasio per Amblin Television e CBS TV Studios.dovrebbe essere l’ultimo ordine da parte di CBS per la prossima stagione televisiva. Secondo Deadline, la serie andrà in onda in midseason per adeguarsi agli impegni dell’attrice, inoltre CBS sta ancora cercando unorunner.racconta la storia di un’ex-poliziotta della polizia di New York che ...

dituttounpop : #ABC per ora non ha annunciato l'ordine di nuove serie, ma sappiamo già quelle che non ordinerà, almeno per ora. - AllegraDavide : RT @dituttounpop: Ecco i primi effetti del cosiddetto 'Venerdì nero' #ABC ha cancellato #Speechless e altre tre serie tv. Il canale ha poi… - dituttounpop : Ecco i primi effetti del cosiddetto 'Venerdì nero' #ABC ha cancellato #Speechless e altre tre serie tv. Il canale h… -