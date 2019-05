Regno Unito. Sistema la parabola satellitare sul balcone: pensionato ucciso a colpi di balestra

Un pensionato britannico è stato ucciso a colpi di balestra mentre aggiustava una parabola satellitare esterna alla sua abitazione. Gerald Corrigan, 74 anni, è morto questa mattina a causa delle "orrende" ferite riportate in seguito all'attacco più di tre settimane fa a South Stack Road a Holyhead, Anglesey, in Galles, intorno alle 12,35 del venerdì 19 aprile. L’anziano è stato colpito da un dardo che ha attraversato “una parte significativa della parte superiore del corpo, mancando di poco il suo cuore e quindi trapassando il suo braccio destro” come spiegato dalla North Wales Police.

La polizia ha precedentemente affermato che il signor Corrigan potrebbe essere stato colpito per sbaglio da un cacciatore notturno. Le indagini continuano. "Questo è un caso davvero scioccante e i nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici di Gerald in questo momento molto triste. La famiglia continua ad essere sostenuta da ufficiali appositamente formati" ha comunicato un portavoce. Corrigan aveva lavorato come docente di fotografia e video nel Lancashire prima di ritirarsi ad Anglesey più di 20 anni fa.

(Di sabato 11 maggio 2019) Il 74enne Gerald Corrigan sta aggiustando la parabola della tv quando è stato improvvisamente colpito dal dardo, lo scorso 19 aprile, Anglesey, in Galles. Dopo 3 settimane in agonia, è deceduto. La polizia è ancora sulle tracce dei responsabili.