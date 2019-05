Qualifiche difficili per la Ferrari in Spagna

Sebastian Vettel - F1 GP Australia 2019 : “ Qualifiche difficili. Pensiamo di fare meglio in gara ma Mercedes favorite” : Sebastian Vettel è terzo nelle prime qualifiche del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato di Melbourne ( Australia ) il tedesco della Rossa si è dovuto accontentare della seconda fila, preceduto dalle due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas, incredibilmente veloci quest’oggi. Per il tedesco, quindi, la delusione di un time-attack al di sotto delle aspettative e l’evidenza di una W10 che sul ...

Sebastian Vettel - F1 GP Australia 2019 : “ Qualifiche difficili. Pensiamo di fare meglio in gara ma Mercedes favorite” : Sebastian Vettel è terzo nelle prime qualifiche del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato di Melbourne ( Australia ) il tedesco della Rossa non si è dovuto accontentare della seconda fila, preceduto dalle due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas, incredibilmente veloci quest’oggi e inattaccabili da chiunque. Per il tedesco, quindi, la delusione di un time-attack al di sotto delle aspettative e ...

La sessione di qualifica per la 1000 Miglia di Sebring, prima prova del 2019 della Super Season del WEC è stata difficile per le cinque Ferrari al via sul leggendario tracciato della Florida. L'esposizione della bandiera rossa a metà sessione, a causa di un incidente che ha visto coinvolta la 488 GTE numero 61 del