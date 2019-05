L' Atalanta in volata ora è terza | 2-1 contro il Genoa | sorpasso sull' Inter

Lazio-Atalanta 1-3 : Gasperini in volata Champions : L’Atalanta è in piena volata Champions League. Con la vittoria ottenuta ieri ai danni della Lazio, sono infatti 3 i punti di vantaggio sul quinto posto della classifica, a sole tre giornate dal termine del campionato.La partitaLa Lazio colpisce subito. Al 3’, Leiva sbuca in area dalla destra, sull’appoggio di Caicedo si inserisce Parolo che infila Gollini. Quarto gol in campionato per il centrocampista. Atalanta spiazzata ma reattiva. ...

La volata Champions si tinge di nerazzurro. l’Atalanta festeggia in piazza : La volata Champions si fa sempre più avvincente, il terzo e quarto posto si tingono di nerazzurro, scopriamo insieme la classifica.INTER P. 63 Grazie Roma, anzi grazie Genoa. L’1­1 di Marassi permette all’Inter di tirare un sospiro di sollievo e di rivalutare lo 0­0 di sabato a Udine. È tutto molto semplice, direbbe Allegri: se l’Inter vincerà due delle ultime tre partite, entrerà in Champions senza passare per classifiche avulse.A 69 punti ...

Volata Champions : Atalanta - servono sette punti. Milan - rincorsa disperata : Atalanta 62, Roma 59: alla Dea bastano sette punti nelle ultime tre partite per andare in Champions. La 35ª giornata ha scavato un piccolo solco nella lotta al quarto posto , in attesa che domani sera ...

Atalanta - Ilicic la carta in più di Gasp per la volata Champions : Josip Ilicic, 31 anni. Getty L'uomo da gestire, anche se farlo senza alcuna lesione è già un qualcosa di molto, molto importante. In caso contrario, a Bergamo l'avrebbero perso fino alla fine, proprio ...

L'Atalanta espugna Napoli e lancia una volata a 6 per la Champions League : A cinque turni dalla fine del campionato la lotta per gli ultimi due posti che garantiscono la prossima Champions League è apertissima. Tutte le emozioni che non abbiamo vissuto nella contesa dello ...