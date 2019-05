GF 16 | Suarez vs Vignali | ' Troppo volgare' | la cestista nei guai per l' ennesimo insulto

Blastingnews

(Di sabato 11 maggio 2019) LaValentina, attualmente concorrente del reality show Grande Fratello, è finita nuovamente al centro di un'altra bufera. Il motivo è sempre lo stesso: aver insultato per l’ennesima volta i suoi coinquilini. Questa volta è toccato a Mila. Grande Fratello 16, le reazioni social: 'questa Valentina' Nei giorni scorsi la gieffrina Milasi è avvicinata a Michael Terlizzi tanto da farsi numerose chiacchierate insieme. Tra gli argomenti toccati, il più rilevante è senza dubbio la domanda di Mila a Michael se quest'ultimo fosse attratto o meno da qualche ragazza all’interno della Casa. La risposta del trentatreenne è stata piuttosto fredda, poiché ha affermato che le ragazze all'interno della casa più spiata d'Italia non riescono a soddisfarlo appieno. A questo punto laha per l'ennesima volta iniziato con le sue 'frasi ad effetto' proprio ...

Giovy42214463 : @carmelitadurso cara Barbara ti che professi il bullismo a spada tratta mi spieghi perché non squalifichi due pessi… - macianaPy : RT @RmcfJust: La Vignali che in giardino imita Mila Suarez è il trash di cui ho bisogno #GF16 - RmcfJust : La Vignali che in giardino imita Mila Suarez è il trash di cui ho bisogno #GF16 -