Caos Palermo | Zamparini | “sono e rimango sereno”

(Di sabato 11 maggio 2019) “Sono esereno sul giudizio del tribunale federale che non puo’ che rigettare le richieste della Procura Federale, che ritengo assurde quanto ingiuste per la squadra, i tifosi e la citta’ intera”. Sono le dichiarazioni dell’ex patron delMauriziodopo che la procura della Figc ha chiesto la sua radiazione e la retrocessione del club in serie C. “La operazione Mepal Marchio – dice – e’ sempre stata trasparente e non nascosta puntualmente indicata nelle comunicazioni sociali e nei bilanci. IlCalcio ha gia’ incassato quasi 25.000.000 di euro quindi per una cifra superiore alla presunta falsa plusvalenza; la nuova proprieta’ ha garantito il pagamento entro la naturale scadenza della restante quota ed il marchio e’ tornato in proprieta’ degli attuali azionisti del, ...

