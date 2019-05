7 opere in 7 metri quadrati - Bivacco Messner a Venezia : Roma, 11 mag. (AdnKronos) - Svelate al pubblico le sette opere, di altrettanti artisti, plasmate appositamente per lo spazio, minimo e minimale, del Bivacco Messner che ArtintheAlps, associazione attiva nella promozione di artisti altoatesini a livello internazionale, ha inaugurato a Venezia sull'is

Violenza shock sulla scuolabus - bimba disabile di 10 anni bloccata e aggredita a morsi : La piccola, che soffre di gravi problemi di sviluppo cognitivo, era bloccata e non poteva scappare dall'aggressione essendo seduta su un sediolino speciale fissato con le cinte. L'autista però non è intervenuto e solo al suo arrivo i genitori hanno scoperto le terribili ferite agli arti.Continua a leggere

Smart EQ Fortwo - Primi test su strada per il restyling : La Smart EQ Fortwo è pronta a sottoporsi a un (lieve) aggiornamento di metà carriera, come dimostrano le ultime foto-spia. Lupgrade non stravolgerà lo stile della piccola citycar, bensì si concentrerà sullevoluzione di alcuni dettagli, al fine di rinfrescare il look del modello. Le modifiche riguarderanno il frontale, dove svetterà una calandra rivisitata con mascherina e gruppi ottici di nuovo corso, mentre le fiancate dovrebbero rimanere ...

I consigli di Vitality contro la cellulite e per dimagrire : Il centro Vitality viene in aiuto alle donne alle prese con problemi di cellulite ed indica due metodi assolutamente inutili e due efficaci

Ultime Notizie Roma del 11-05-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale qua dell’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio invitati ad andarsene dalla polizia poche ore dopo il nostro arrivo a Milano per l’adunata nazionale degli Alpini l’intervento del vice questore del Capoluogo Lombardo CV dato uno strappo è accaduto ieri ha una quarantina di Penne nere del gruppo Ana di Robilante al primo giorno dalla trasferta partite in pullman dalle 4:00 con due ...

La stampa inglese si scatena contro Harry e Meghan : "Avevano già organizzato tutto" - : Sandra Rondini La notizia del travaglio di Meghan Markle, diramata a parto avvenuto, non è andata giù alla stampa britannica che accusa i Duchi del Sussex di aver architettato orari di comodo per aspettare che in America fosse mattina e permettere alle grandi reti statunitensi di lanciare la storica news al più vasto pubblico possibile Editoriale di fuoco oggi sul tabloid “The Sun” che senza mezzi termini ha accusato il Principe ...

Biglietti auguri festa della mamma 2019 da inviare su Whatsapp o Facebook : Biglietti auguri festa della mamma 2019 da inviare su Whatsapp o Facebook Come ogni anno per molti si pone l’interrogativo quando si celebra la festa della mamma? Tra auguri fatti in anticipo e sospiri di sollievo alla scoperta di non aver mancato l’appuntamento ecco un po’ di chiarezza sulla data dell’occasione in cui si festeggiano tutte le mamme. festa della mamma 2019: il problema della data Molti sono convinti che la festa della ...

Grande Fratello : le ragazze sparlano di Mila Suarez! ‘Faccia da…’ leggi cosa hanno detto : Francesca De Andrè, Guendalina Canessa e Valentina Vignali al Grande Fratello hanno sparlato di Mila Suarez (e questa non è una novità), ma al contrario delle altre volte ieri sera si sono lasciate andare a... L'articolo Grande Fratello: le ragazze sparlano di Mila Suarez! ‘Faccia da…’ leggi cosa hanno detto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Upas - trame al 24 maggio : il giovane Giordano alle prese con un iperattivo modo di fare : La soap opera 'Un posto al sole' da oltre vent'anni tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani e si tratta di un record per la serie che ha raggiunto il traguardo delle cinquemila puntate. Proseguono le vicende degli abitanti di palazzo Palladini che hanno una vita frenetica e piena di cambiamenti: un esempio si ritrova nella famiglia Giordano. Gli spoiler degli appuntamenti che arrivano fino al 24 maggio fanno notare ...

U&D - Rocco conferma il suo addio e accusa Gemma : 'Lei è l'artefice della mia uscita' : Nelle ultime puntate del dating show targato Mediaset Uomini e Donne, Rocco Fredella corteggiatore della dama torinese Gemma Galgani, ha deciso volontariamente di abbandonare la trasmissione. Il cavaliere ha confessato in lacrime davanti al pubblico del programma di essere stanco degli insulti della gente nei suoi confronti, che pensava si trovasse lì solo per farsi pubblicità. Qualche tempo dopo, il cavaliere è stato intervistato dalla rivista ...

MotoGp – Bradl meglio di Lorenzo al Gp di Spagna - l’ammissione del tedesco : “ho pensato alla squadra - ma mi hanno dato il via libera” : Stefan Bradl davanti a Lorenzo al termine del Gp di Spagna: le parole del tedesco wild card a Jerez Stefan Bradl ha partecipato la scorsa settimana al Gp di Spagna, come wild card, in sella alla Honda. Il pilota tedesco ha conquistato un buon decimo posto, riuscendo a piazzarsi davanti al più esperto, ma ancora non a suo agio con la sua nuova moto, Jorge Lorenzo. Bradl ha così raccontato a Speedweek le sue sensazioni dopo la gara: ...

Rita Dalla Chiesa difende Nunzia De Girolamo dal M5s : "La gente si ammazza e voi pensate a lei?" : Sull'ex ministro Nunzia De Girolamo si è scatenato un durissimo dibattito a metà tra televisione e politica, dopo che Luigi Di Maio si è detto contrario all'ipotesi che le venga affidata la conduzione di Linea verde su Rai 1. A difesa della concorrente di Ballando con le stelle, tra le altre, è inte

Raduno Alpini - ma quanti sono su quella camionetta? Il bizzarro incontro per le strade di Milano : Ha preso il via ufficialmente ieri, venerdì 10 maggio, a Milano la 92ma Adunata nazionale degli Alpini, che festeggia i 100 anni dell’Ana (Associazione nazionale Alpini) creata nel 1919 proprio nel capoluogo lombardo. La manifestazione si è aperta alle 10 con l’alzabandiera in piazza Duomo, alla presenza del presidente della regione, Attilio Fontana, del sindaco, Giuseppe Sala, e di autorità militari e civili. Una serie di eventi ...

Nicola Zingaretti : "Il DL Sicurezza bis è l'ultima pagliacciata" : “Stiamo parlando di salvare la vita di un essere umano per 5 mila euro. Penso che l’istinto umano debba portarci a salvarlo. Ma non accetto che questo decreto si chiami Sicurezza, qui c’è un imbroglio anche nei nomi che si usano: assumessero più personale nelle forze dell’ordine, aprissero i commissariati nelle zone difficile, si impegnassero con più nettezza contro la criminalità ...