Un altro gioco in stile Pokémon sta arrivando sui dispositivi mobili

Uno - “non si può rispondere a un +2/+4 con un altro +2/+4” : l’annuncio dell’azienda che chiarisce le regole del gioco : “Se qualcuno cala una carta +4 , devi pescarne 4 e passare il turno. Non puoi calare +2 per far sì che il giocatore successivo peschi sei carte. Non si possono sommare nemmeno due +4 per far pescare al giocatore successivo otto carte”. Finisce così la “pacchia” per i giocatori di Uno, il celebre gioco in cui vince chi rimane per primo senza carte: a sorpresa infatti, l’azienda ha pubblicato un tweet in cui chiarisce una ...