Napoli | violentava figlie di 9 e 13 anni | condannato un quarantaseienne

(Di venerdì 10 maggio 2019) Ancora una volta, purtroppo, bisogna portare alla luce l'ennesimo episodio riguardante il fenomeno delle violenze e degli abusi sessuali nei confronti di minori. La vicenda stavolta è avvenuta nella provincia di, precisamente nel comune di Licola di Giugliano, dove per più di tre, un padreha violentato le sue duedi nove e tredici. Finalmente, nei giorni scorsi, è arrivata la condanna in primo grado per l'imprenditore, che dovrà pagare con diecidi carcere e un risarcimento dei dpari a centomila euro. A sentenziare, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, è stato il tribunale diNord, che ha riconosciuto la sua colpevolezza nei confronti di entrambe le ragazzine. Già dallo scorso 13 marzo, l'uomo si trova agli arresti domiciliari a seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare dopo la denuncia da parte della ...