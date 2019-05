Modena, uomo ucciso in un'area di sosta sull'autostrada A1 (Di venerdì 10 maggio 2019) Modena, uomo ucciso in un'area di sosta sull'autostrada A1 Il corpo senza vita di un italiano di 51 anni è stato ritrovato in un'area di sosta sull'autostrada A1, all'altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. L'ipotesi è omicidio: il cadavere presentava una vistosa ferita alla testa



