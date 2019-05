ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) di Luigi Manfra* Da dove vengono iche ha utilizzato il ministro degli interni per annunciare in conferenza stampa che gliin Italia sono molti di meno di quanto si credesse?, infatti, si è così espresso: “Il numero deglistimati in Italia è circa 90mila. È il numero massimo, a essere pessimisti. Una cifra importante degli ultimi 4 anni e mezzo, su cui stiamo lavorando, ma non sono le centinaia di migliaia che temevo”. I dati ufficiali sull’immigrazione elaborati dal ministero degli interni dal 2011, anno del primo arrivo di massa di migranti in Italia, alla fine del 2018 sono, invece, i seguenti: Sbarchi: 766.002 Domande di accoglienza esaminate: 453.272 Domande respinte: 254.426 Domande accolte: 198.846 Domande da esaminare: 312.730 Questisono consultabili sul sito del ministero alla voce Dipartimento per le libertà ...

matteosalvinimi : Abbiamo parlato della situazione internazionale, esprimendo la volontà di unire i nostri sforzi di cooperazione e s… - Linkiesta : Il caporalato festeggia e ringrazia Salvini: sgomberando gli Sprar e riducendo la protezione umanitaria si scopre c… - TutteLeNotizie : Immigrati irregolari, i numeri di Salvini per nascondere la difficoltà dei rimpatri -