Elisabetta Gardini | Basta con il fascismo | ai cittadini non interessa nulla

Europee - Elisabetta Gardini candidata nel Nord Est con Meloni : L'articolo Europee, Elisabetta Gardini candidata nel Nord Est con Meloni proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Elisabetta Gardini - la foto del trionfo sovranista : colpo al cuore di Silvio Berlusconi : Adesso è ufficiale. Dopo l'addio a Forza Italia adesso Elisabetta Gardini corre con Fratelli d'Italia alle elezioni europee. Il nome dell'ex azzurra compare, infatti, tra i nomi della lista che il partito di Giorgia Meloni ha presentato oggi 17 aprile per la circoscrizione Nord est. Gardini è al num

Dopo l'addio a Forza Italia - Elisabetta Gardini si candida con Fratelli d'Italia : Oggi l'annuncio della nuova avventura politica, con Giorgia Meloni che si dice "lieta di annunciare" la sua candidatura nelle liste di FdI. "E' stata ed è una grande protagonista in Europa, capace di ...

Dopo l'addio a Forza Italia - Elisabetta Gardini si candida con Fratelli d'Italia : Dopo l'addio a Forza Italia, Elisabetta Gardini si candida alle Europee con Fratelli d'Italia, nella circoscrizione Nord-Est."Non mi riconosco più in Forza Italia, ormai è un Pd 2.0 vegano" aveva detto polemicamente la Gardini solo pochi giorni fa, lei che nel partito era una figura di punta in Europa, spesso in conflitto con Antonio Tajani, presidente dell'Europarlamento. Oggi l'annuncio della nuova avventura politica, con Giorgia ...

Elisabetta Gardini : 'Io umiliata da Antonio Tajani e Silvio Berlusconi non mi ha nemmeno chiamata' : 'Un Pd 2.0. Ecco cosa è diventata Forza Italia : un Pd 2.0. Anzi, peggio: almeno lì mangiano carne chianina'. Scusi Elisabetta Gardini, che c'entra la carne adesso? 'Ma le ha lette le dichiarazioni ...

Elisabetta Gardini : "Io umiliata da Antonio Tajani e Silvio Berlusconi non mi ha nemmeno chiamata" : «Un Pd 2.0. Ecco cosa è diventata Forza Italia: un Pd 2.0. Anzi, peggio: almeno lì mangiano carne chianina». Scusi Elisabetta Gardini, che c'entra la carne adesso? «Ma le ha lette le dichiarazioni dei forzisti contro l'abbacchio pasquale? Scriva: Forza Italia è diventata un Pd 2.0 vegano». Fresca d

Elisabetta Gardini lascia Forza Italia : Un'agonia che il presidente Berlusconi non merita davvero per quello che rappresenta per la storia politica di questo Paese. Assolutamente impossibile portare un contributo. Non esiste un luogo di ...

Elisabetta Gardini lascia Forza Italia - nel mirino Tajani e Ghedini : L'unico ad essere nominato per "l'affetto e la stima che mi ha sempre dimostrato e che sinceramente ricambio" è Silvio Berlusconi. Per il resto nessun riferimento diretto ai vertici di Forza Italia, ma sono Antonio Tajani, vicepresidente del partito, e Niccolo Ghedini, anche senza essere citati, l'oggetto degli strali di Elisabetta Gardini, che oggi ha deciso di lasciare il movimento azzurro. "Le scelte politiche del partito non sono più quelle ...

L’europarlamentare Elisabetta Gardini lascia Forza Italia : L’europarlamentare Elisabetta Gardini ha annunciato che lascerà Forza Italia, il partito con cui è stata eletta per due volte alla Camera dei deputati e per tre volte al parlamento europeo. Gardini, che prima di dedicarsi alla politica è stata attrice

Elisabetta Gardini lascia Forza Italia : “Non c’è dialogo - Berlusconi non merita questo” : Elisabetta Gardini, europarlamentare di Forza Italia, ha deciso di lasciare il partito di Silvio Berlusconi: "Le scelte politiche del partito non sono più quelle che mi avevano spinto ad aderire. Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per la stima che mi ha sempre dimostrato, non merita questa agonia".Continua a leggere

Elisabetta Gardini lascia Forza Italia : “Non mi riconosco più. A Berlusconi raccontano un partito che non c’è. È un’agonia” : Elisabetta Gardini lascia Forza Italia. L’europarlamentare ha annunciato il suo addio in una lunga nota nella quale spiega che “le scelte politiche del partito non sono più quelle che mi avevano spinto ad aderire, a diventare parlamentare europeo e ad accettare di esserne il capo delegazione a Strasburgo”. Ringraziando Silvio Berlusconi, la (ex) esponente forzista aggiunto che “l’azione politica non poggia sulla mozione ...

Fi - l addio di Elisabetta Gardini 'Lascio il partito - non mi ci riconosco più' : Un'agonia che il presidente Berlusconi non merita davvero per quello che rappresenta per la storia politica di questo Paese'. Un matrimonio che finisce dopo 25 anni. Elisabetta Gardini infatti era ...

Elisabetta Gardini lascia Forza Italia e accusa : "Agonia inaccettabile per Berlusconi" - chi lo sta uccidendo : Un altro dolorosissimo addio per Silvio Berlusconi: un pezzo di storia lascia lui e Forza Italia. Si parla di Elisabetta Gardini, europarlamentare azzurra, esponente di vecchia data del partito, che ha annunciato il suo passo indietro: "Lascio Forza Italia. È naturalmente una decisione dolorosa, che

Elisabetta Gardini lascia Forza Italia : "Partito in agonia - Berlusconi non lo merita" : L'europarlamentare padovana era capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo per il Ppe: "Assolutamente impossibile...