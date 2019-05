“Buffone” e “Fascista” | Salvini contestato a Catanzaro

ilfogliettone

(Di venerdì 10 maggio 2019) Applausi ma anche fischi, cori, striscioni. La tappa adel tour elettorale del leader della Lega, Matteo, e' stata caratterizzata da un inedito e continuo battibecco con un gruppo diri che hanno polemizzato con il vicepremier per l'intera durata del suo comizio in vista delle elezioni europee. Il momento piu' teso e' stato quando, dal fondo della piazza in cuiparlava, un gruppo diri ha iniziato a urlare al suo indirizzo "buffone" e "fascista", con il leader della Lega a replicare: "Sento delle zanzare, dei moscerini rossi, andate a trovare Oliverio (il governatore calabrese del Pd, coinvolto in alcune inchieste giudiziarie ndr), fategli compagnia, chi si somiglia si piglia...".Ad accoglierenon sono stati solo i militanti della Lega, il cui numero e' in crescita anche in Calabria, ma anche una contestazione che si ...

