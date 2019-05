VIDEO- I bambini curiosi con Radu “La parata contro il Napoli era d’istinto?”

VIDEO Ayrton Senna raccontato ai bambini. Il ricordo di Guido Meda : Venticinque anni fa moriva Ayrton Senna. In quel tragico primo maggio 1994 durante il Gran Premio di San Marino persero la vita il pilota brasiliano e Ronald Ratzenberger. Ayrton Senna, infatti, terminò la sua vita alla curva del Tamburello dopo un incidente che, purtroppo, è passato alla storia della Formula Uno. Oggi è il giorno del grande ricordo ed in questo bellissimo VIDEO dei bambini raccontano la storia del campione brasiliano. VIDEO LA ...

Oms : meno VIDEO e più giochi all'aperto per bambini in salute : Roma, 30 apr., askanews, - I bambini sotto i cinque anni devono trascorrere meno tempo seduti a guardare schermi, o trattenuti in carrozzine e sedili, dormire meglio e avere più tempo per giocare se ...

EPCC : Alessandro Cattelan e Paola Cortellesi regalano uova di Pasqua a dei bambini (VIDEO) : EPCC, Alessandro Cattelan e Paola Cortellesi regalano le uova di Pasqua con sorprese bruttissime a dei bambini (VIDEO) Ieri è andata in onda una nuova puntata di EPCC (E poi c’è Cattelan), il programma di Alessandro Cattelan in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Tra gli ospiti della serata c’era l’attrice Paola Cortellesi, che si è prestata a un giochino spietato con il conduttore. È appena passata la Pasqua. I bambini hanno ...

Terremoto Filippine - i terrificanti momenti vissuti nelle piscine in cima ai grattacieli : panico tra i bambini [VIDEO] : Hanno fatto il giro del mondo le immagini delle grandi quantità di acqua che scendevano giù dagli altissimi grattacieli di Manila, capitale delle Filippine, dopo il Terremoto di magnitudo 6.3 che ha colpito il Paese nella giornata di lunedì 22 aprile. Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 16 dopo il crollo di diversi edifici; decine i feriti. Terremoto Filippine, a Manila i grattacieli oscillano e cade l’acqua delle piscine sui tetti. ...

I bambini amano YouTube - ma il canale VIDEO non è una baby sitter : Sono sempre di più i genitori che usano YouTube come baby sitter. Secondo un sondaggio pubblicato a novembre 2018 dal Pew Research Center, negli Stati Uniti l’81% dei genitori con figli di 11 anni permette loro di guardare YouTube; il 34% afferma che i loro bambini lo guardano regolarmente. Quanto sono sicuri per i bambini i canali YouTube? Una possibile risposta emerge da un’inchiesta del quotidiano The Wall Street Journal, ed è ...

Nessuno sa chi produce i VIDEO per bambini di maggior successo su YouTube : I loro video sono visti miliardi di volte ma c'è un serio problema di trasparenza su chi li gestisca, scrive il Wall Street Journal

«Le fate hanno rubato i nostri bambini» : il viaggio di Open nell'autismo - VIDEO : Siamo andati a scuola con Chiara, 17 anni, e la mamma Simona, 55, che da psicologa psicoterapeuta lavora per Auticon, l'unica azienda al mondo ad impiegare come consulenti IT esclusivamente persone ...

Tragedia in Cina - Dust Devil scaraventa in aria un castello gonfiabile : bambini caduti da diversi metri di altezza - 2 morti e 20 feriti [FOTO e VIDEO] : Quello che doveva essere un pomeriggio divertente si è trasformato improvvisamente in Tragedia per un gruppo di bambini della Cina centrale a causa di un grande Dust Devil che ha sollevato per aria un castello gonfiabile mentre c’erano bambini che giocavano al suo interno. Due piccoli sono rimasti uccisi nel tragico incidente, che è stato catturato in un terrificante video, verificatosi nella città di Tianmiao, nella provincia di Henan. La ...

"Fare pipì su un poliziotto"/ VIDEO - canzone per bambini può incitare al terrorismo? : Una canzone per bambini scritta dieci anni fa viene attaccata dal sindacato di polizia e da genitori per i versi ecco di cosa si tratta

B come Bambini - la B per gli ospedali pediatrici [FOTO e VIDEO] : Sostenere l’accoglienza dei famigliari di Bambini in cura in alcuni dei più importanti ospedali pediatrici. Questo l’obiettivo di ‘B come Bambini’, il progetto solidale che accompagna la parte finale del campionato di Serie B e coinvolge Fondazione Bambino Gesù di Roma (presente con il segretario generale Francesco Avallone), Associazione Gaslini Onlus di Genova (con il presidente Claudio Andrea Gemme) e Fondazione Meyer di Firenze (con il ...

Livia Turco vergognosa affermazione pro-senegalese che ha dato fuoco al pulman con i bambini (VIDEO) “Va compreso” : Livia Turco e la sua vergognosa affermazione pro-senegalese che ha dato fuoco al pulman pieno di bambini: “Sono fatti che vanno compresi” Non solo Gad Lerner. La sinistra sempre più nel pallone, non ce la fa proprio a dire che il senegalese che voleva bruciare vivi 50 bambini è un folle criminale. Stamattina a Raitre, l’ex ministro … Continue reading Livia Turco vergognosa affermazione pro-senegalese che ha dato fuoco al pulman ...

Sy dice che voleva usare i bambini come scudi. Azione premeditata - mistero su VIDEO che rivendica : L'accusato di terrorismo per aver sequestrato ieri il bus con la scolaresca a bordo ha spiegato agli inquirenti che voleva arrivare a Linate e prendere un aereo per l'Africa

Autista senegalese incendia bus con bambini - Livia Turco : 'Fatti da comprendere' (VIDEO) : L'episodio che ha scosso la Lombardia e l'Italia continua ad essere oggetto dei più importanti talk show televisivi. L'idea che un senegalese, seppur cittadino italiano, abbia potuto mettere in pericolo la vita di cinquantuno bambini fa levare una serie di scudi che mirano a difendere ciascuno la propria posizione. Da un lato c'è, ad esempio, chi si ispira alla Lega e sottolinea come l'accoglienza indiscriminata rischia di essere comunque un ...

Pedopornografia - poliziotti sotto copertura scoprono migliaia di VIDEO e foto di sesso con bambini : L'operazione è stata condotta dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Friuli Venezia Giulia e ha portato a un arresto, trentatré indagati e migliaia di file pedopornografici sequestrati.Continua a leggere