L'oroscopo di domani 9 maggio : Sagittario esuberante - guadagni per Toro : L'oroscopo di giovedì approfondisce i passaggi planetari, elargendo delle dritte utili per raggiungere la felicità e la soddisfazione personale. Le previsioni astrologiche sono ricche di sorprese segno per segno. Astri e oroscopo di giovedì dall'Ariete alla Vergine Ariete: le storie amorose appena nate e che interessano voi amici dell'Ariete saranno incerte: occorre che approfondiate bene la conoscenza e le sensazioni in due. Voi Ariete che ...

L'oroscopo del giorno 10 maggio da Bilancia a Pesci : Sagittario ok l'amore - Acquario spera : L'oroscopo del giorno venerdì 10 maggio 2019 porta in primo piano l'ingresso della Luna nel comparto del Leone. Il generoso segno di Fuoco appena citato avrà il pieno supporto dell'Astro della Terra, attualmente presente nel comparto del Cancro. Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti in amore e nel lavoro a metà settimana? A tal proposito ricordiamo che in questo frangente ad essere valutati saranno i soli simboli astrali ...

Oroscopo 9 maggio : per il Sagittario possibili cali nei sentimenti : Nuova giornata e nuovo Oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 9 maggio 2019, mentre ci avviciniamo a grandi passi verso un nuovo fine settimana. Metà della seconda settimana di maggio ormai è alle spalle, nel dettaglio vediamo come andrà la giornata di oggi per tutti e dodici segni zodiacali. Ariete: ultimamente avete fatto troppo a livello fisico, per questo è normale che durante la giornata di oggi ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 8 maggio : Sagittario innamorato - Capricorno impulsivo : L'oroscopo dell'amore per i single introduce nelle previsioni astrali di mercoledì anche una frase dedicata ai cuori solitari. Previsioni astrali di mercoledì Ariete: il vostro atteggiamento è positivo nei confronti dell'amore e approfondirete le sensazioni nuove in modo profondo e sereno. Una buona dose di fortuna vi viene elargita da Giove in Sagittario. Un pensiero da single: "Penso, dunque sono single" (Lizz Winstead). Toro: Mercurio, ospite ...

Oroscopo - classifica fortuna e lavoro di giugno : opportunità estere per il Sagittario : Durante il mese di giugno 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno, mentre Giove continuerà il suo moto in Sagittario. Mercurio sarà in Gemelli così come il Sole che successivamente si sposterà in Cancro, dove stazionano il Nodo Lunare e Marte. Venere e Urano saranno stabili nel Toro e Nettuno proseguirà in Pesci. La Luna viaggerà dal Toro ai Gemelli. Di seguito la classifica decrescente delle previsioni astrologiche per i 12 segni ...

L'oroscopo di domani 7 maggio : Acquario volubile - Sagittario indeciso : L'oroscopo di martedì promette bene per ciascun segno zodiacale, elargendo delle dritte utili sia per gli affetti che per approfondire le opportunità in ambito lavorativo. Le seguenti previsioni astrali sono ricche di sorprese, tutte da scoprire segno per segno. L'oroscopo di martedì Ariete: gli astri vi conferiscono la carica giusta per riflettere e agire, attingendo a quella sicurezza in voi stessi che è innata nel segno dell'Ariete. La grinta ...

Previsioni astrologiche del 7 maggio : Vergine soddisfatta - Sagittario romantico : Martedì 7 maggio il Sole, Urano e Mercurio saranno in Toro, mentre la Luna e Marte si troveranno nel segno dei Gemelli. Intanto Giove continuerà a sostare in Sagittario, nel frattempo Plutone e Saturno saranno nei gradi del Capricorno. Nell'undicesima casa del Cancro ci sarà il Nodo Lunare. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

Oroscopo 6 maggio : Sagittario con poca energia : Nuova settimana che prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Siamo giunti alla seconda settimana del mese di maggio 2019 e arrivano nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 6 maggio 2019. Come sempre amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Ariete: per i nati sotto questo segno questa sarà una giornata interessante. È probabile che ci sia proprio qualche buona novità anche sul piano ...

L'oroscopo di domani 5 maggio : Sagittario innamorato - Capricorno insicuro : Le previsioni astrologiche seguenti puntano un riflettore sulla sensibilità e le opportunità dei segni zodiacali, elargendo dei consigli utili e fortunati. L'oroscopo di domenica risulta molto ricco di sorprese, tutte da cogliere al volo. Astri e oroscopo di domenica dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'amore per voi amici dell'Ariete viene vagliato e soppesato, per prendere una decisione definitiva. Venere e Saturno incrociano una quadratura che ...

Oroscopo 5 maggio : Acquario in calo - ripensamenti in amore per il Sagittario : Ultimo giorno della settimana per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni dell'Oroscopo di domenica 5 maggio 2019 per tutti e dodici segni. amore, lavoro e salute saranno come sempre gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata che chiude la settimana. Previsioni 5 maggio: la giornata di tutti i segni Ariete: in questa giornata non dovrete perdere le occasioni che si presenteranno. Con Venere e Marte dalla vostra parte ogni ...

L'oroscopo del giorno 4 maggio da Bilancia a Pesci : sabato Capricorno e Sagittario volano : L'oroscopo del giorno sabato 4 maggio 2019 torna al centro dell'attenzione, ben disposto a rivelare la tendenza del prossimo sabato per coloro appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Saranno buone notizie o rimarremo delusi dalle nostre amate stelle? Non nascondiamo una certa emozione nell'elencare chi, tra gli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco appena citata, potrà contare sul fortunato ...

Sagittario : Nel gennaio 1493 il famigerato pirata e sequestratore Cristoforo Colombo stava navigando vicino all’attuale Repubblica Dominicana quando avvistò tre creature che suppose fossero sirene. In seguito scrisse nel diario di bordo che “non erano... Leggi

Oroscopo di maggio per il Sagittario : Venere favorevole nel segno - buone le emozioni : Il quinto mese dell'anno è giunto. Quali sono le previsioni astrologiche per i nati Sagittario per quanto riguarda il periodo di maggio 2019? Di seguito le stelle sul lato sentimentale, lavorativo e salutare, con anche suggerimenti per affrontare al meglio le giornate in arrivo. Nel mese di aprile avete vissuto dei momenti di agitazione, non è stato semplice gestire le proprie energie, soprattutto nella prima parte del periodo. In campo ...