Marco Baldini a Live Alda D’Eusanio sbotta in diretta | “Curati!”

Roma - arrestate 10 persone per usura : tra le vittime c’è anche Marco Baldini : C’è anche il conduttore radiofonico Marco Baldini tra le vittime dell’organizzazione criminale dedita all’usura attiva a Roma. E’ quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare del gip Alessandra Boffi che ha arrestato 10 persone con le accuse di estorsione e esercizio abusivo del credito. In carcere sono finiti in 5, mentre gli altri cinque sono andati ai domiciliari. In totale gli indagati sono una ventina di persone. Secondo quanto ...